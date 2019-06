Share on Facebook

Nach vielen Jahren kehrt Halo in großem Maße zum PC zurück. Halo Infinite ist nicht nur die neueste Version des legendären Franchise-Angebots, die bereits am Launch-Tag auf dem PC erscheint. Die meisten vorherigen Spiele werden den Sprung über die The Master Chief Collection schaffen. Und PC-Spieler könnten schon nächste Woche mit einer möglichen Beta von Halo Reach einen Vorgeschmack darauf bekommen.

Es wurde angekündigt, dass Halo Reach Anfang des Jahres in die Sammlung aufgenommen wird. Es wurde gesagt, dass die PC-Version des Spiels bald eine Beta bekommt, und es sieht so aus, als ob das nächste Woche sein könnte. In dem neuesten Halowaypoint-Blogbeitrag sagt 343 Industries, dass sie beabsichtigen, den Beta-Test bis dahin zu veröffentlichen, obwohl sie keine offiziellen Ankündigungen oder Termine mehr machen.

„Da es so viele Teile und Hebel gibt, für die Tests, Überprüfungen und entsprechende Genehmigungen erforderlich sind, müssen wir uns Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass wir unseren Halo-Insidern einen Qualitätsflug senden. Das Team hat einen Build, der ein starker Kandidat zu sein scheint, aber es befindet sich noch in der Mitte des Testprozesses, während ich tippe (und wenn ihr lest).“

Drückt die Daumen, damit es nächste Woche endlich passiert. Die The Master Chief Collection soll noch dieses Jahr komplett werden. Ihr könnt die Halo-Games sogar einzeln kaufen, via Steam oder Windows Store.