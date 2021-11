Halo Infinite Multiplayer-Designer arbeitet an einem Star Wars-Spiel

Patrick Wren (vormals bei 343 Industries für den Halo Infinite Multiplayer verantwortlich) wechselte zu Respawn Entertainment wo er an einem neuen Star Wars-Spiel mitarbeiten wird.

Halo Infinite erscheint am 8. Dezember 2021 für Xbox Series X, Xbox One und Windows 10. - (C) Microsoft, 343 Industries