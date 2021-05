The Coalition Studio soll an einem Star Wars Spiel arbeiten

The_Coalition_Logo@XboxGamesStudio

Bei The Coalition handelt es sich um ein Team bei Xbox Game Studios, dass für die beliebte Videospielserie Gears of War verantwortlich ist. Dabei handelt es sich um einen Third-Person Shooter der exklusiv für Xbox und PC erschienen ist. Vor kurzem gab es einige Spekulationen darüber, dass The Coalition an einem neuen Gears-Spiel arbeitet.

Andere Gerüchte behaupten auch, dass das Studio an Halo mitarbeiten soll und bei Halo Infinite mithelfe. Da die Spiele gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen und beide zu Xbox Studios gehören wäre es durchaus möglich.

Angeblich arbeitet The Coalition an einem Star Wars-Spiel

Das wildeste Gerücht besagt allerdings, dass The Coalition an einem Star Wars Spiel arbeiten soll. Und das obwohl EA noch bis 2023 eine Exklusivvereinbarung mit dem Star Wars Franchise hat. Jeff Grub schürte diese Gerüchte kürzlich in seinem Podcast The Game Mess In diesem sagte er, dass The Coalition gerade an verschiedenen Projekten arbeite und zu Halo Infinite einen bedeutenden Beitrag leiste.

Quasi bestätigte er auch, dass sie auf dem richtigen Weg sind, das nächste Gears of War-Spiel zu machen. Dieses sei definitiv in Arbeit, würde jedoch nicht so bald veröffentlicht werden. Schließlich erklärte er, dass The Coalition an einer neuen IP arbeite. Gerüchte deuten auf ein neues Star Wars-Spiel hin, aber er klang nicht besonders zuversichtlich.

The Coalition streitet die Entwicklung eines Star Wars- Spiel ab

Mitarbeiter von The Coalition dementieren jedoch die Gerüchte an einem Star Wars-Spiel zu arbeiten. Der ursprüngliche Thread handelt vom Umstieg auf die neue Unreal Engine 5, die Konsolen der nächsten Generation unterstützt. Der Wechsel bedeutet, dass sie in Kürze keine neuen Projekte oder Titel mehr ankündigen werden.

TC_Kilo, auch bekannt als @TC_Shauny, ist der Community Manager für Gears of War. Er stellte klar, dass sie nicht an einem solchen Titel arbeiten und derzeit nichts anderes zu verkünden haben.