Halo Infinite: Koop-Kampagnen-Beta startet für Insider bereits im Juli

Halo Infinite startete (fast) überraschend einen Monat früher, indem 343 Industries den Free-to-Play-Multiplayer startete. Nach dem anfänglichen kleinen Hype und der guten Kritik konnte 343 Industries die Spieler nicht halten. Updates kamen nicht bzw. wurden immer wieder verschoben, so wie die Koop-Kampagne von Halo Infinite – ein Grund für viele Spieler bisher auf den Einzelspieler-Modus zu verzichten. Es gibt noch kein fixes Releasedatum für diesen Modi, aber Insider dürfen bereits nächsten Monat sich daran probieren.

Wie von 343 Industries via Twitter bekannt gegeben, wird der Beta-Test für die Koop-Kampagne von Halo Infinite nächsten Monat starten. Oder wie man bei Microsoft/343 sagt: “Fliegen”.

“Da Halo Infinite Kampagnen-Koop später in diesem Jahr eintrifft, planen wir, es im Juli zu Halo Insiders zu fliegen. Registrieren Sie sich und stellen Sie sicher, dass Ihr Halo-Insider-Profil auf dem neuesten Stand ist, um teilnehmen zu können!” – So der Wortlaut der Twitter-Nachricht.

Wenn man bisher kein Halo Insider war, kann man das noch ändern. Man kann sich über die Halo Insider-Webseite anmelden und sich für die Teilnahme an allen Beta-Tests für Halo Infinite auszuprobieren. Es ist noch nicht zu spät, sich anzumelden. Wenn man sich bereits früher angemeldet hat, sollte man überprüfen, ob alle Daten noch am aktuellen Stand sind.

With #HaloInfinite campaign network co-op arriving later this year, we're planning to flight it to Halo Insiders in July. Register and make sure your Halo Insider profile is up to date for a chance to participate!

✈: https://t.co/3a5Xr1hUIc pic.twitter.com/fKIn44umRU

— Halo (@Halo) June 7, 2022