Halo 2: Ausflug nach Earth City – 343 Industries arbeitet mit Moddern

Wenn du alt genug bist, kannst du dich vielleicht noch an die E3 2003 erinnern. Damals wurden Spiele wie Doom 3, Gran Turismo 4 oder Half Life 2 angekündigt. Sony präsentierte der Welt die PSP und Ubisoft hatte noch keine Vorstellung von Assassins Creed (sondern wir liebten Prince of Persia). Microsoft zeigte damals auf der Messe exklusives Gameplay Video zum heiß erwarteten Halo 2. Das gezeigte Level, was sich in der Stadt Earth City abspielte, schaffte es nicht ins fertige Spiel.

343 Industries nahm sich diesem Problem jetzt gemeinsam mit ein paar Fans aus der Modding-Szene an. In naher Zukunft soll eine Halo 2-Mod auch einen Ausflug nach Earth City ermöglichen. Damit haben Halo-Fans die Möglichkeit, das seit 19 Jahren verschollene Level nachzuholen.

Halo 2 Earth City im Rahmen des “Digsite” Projekts

“Digsite”, was Grabungsstätte bedeutet, ist ein extra gegründetes Team aus 343 Entwicklern und Moddern. Das Projekt, bei dem nicht verwendeter oder unfertiger Content aus den Halo Spielen “ausgegraben” wird, um doch noch aufbereitet zu werden, um ihn nachträglich zur Verfügung zu stellen. Egal ob Maps, Charakterdesigns, Waffen oder Fahrzeuge.

Die Earth City E3-Demo trug einen großen Teil zum Hype um Halo 2 bei. Die Belichtungseffekte waren für damalige Verhältnisse revolutionär und die Handlung der Serie spielte nicht auf einem Halo Ring, sondern an einem anderen Schauplatz.

Wer eine Geschichtsstunde erleben, oder einfach das Gedächtnis auffrischen will, kann den kompletten Gameplay-Trailer aus dem guten alten Jahr 2003 auf dem YouTube-Kanal von HaloBaseLegend finden.

Diverse Pressekonferenzen der E3 2003 sind übrigens auch noch auf YouTube zu finden. Eine ausführliche Erläuterung zum Projekt “Digsite” findet Ihr im Halo Waypoint.

Halo 2 ist für Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Die Mods werden es aber vermutlich nur in die aktuellste Halo 2-Version aus der Master Chief Collection schaffen. Die Master Chief Collection bekommt Ihr für PC und Xbox One und Xbox Series X/S.