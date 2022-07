God of War Ragnarok – Ankündigung durch Abtreibungs-Debatte verschoben

God of War Ragnarok soll noch in diesem Jahr erscheinen. Das behaupten jedenfalls die Entwickler. Tatsächlich haben wir zum kommenden Action-RPG rund um Kratos und seinem Sohn Atreus kaum Informationen. Ja, noch nicht einmal einen definitiven Releasetermin. Doch genau das hätte sich letzte Woche ändern sollen. Doch dann kam nichts. Und glaubt man aktuellen Gerüchten, hatte das einen ganz speziellen Grund.

So gab der Insider und Bloomberg-Journalist Jason Schreier (via Gamerant) zu verstehen, dass die Verschiebung der Ankündigung mit der kürzlich in Amerika eingesetzten Debatte zur Abtreibungspolitik zusammenhängt. Demnach hat der amerikanische Supreme Court das Gesetzt ,,Roe vs. Wade” widerrufen, wodurch Abtreibungen in vielen Staaten illegal wurden. Diese Entscheidung, die Frauen aktiv die Bestimmung über ihren eigenen Körper wegnimmt, hat seitdem zu zahlreichen Protesten und Demonstrationen inner- und außerhalb Amerikas geführt.

Lau Schreier hätte Sony daher beschlossen, mit der Release-Ankündigung von God of War Ragnarok noch etwas warten zu wollen. Es handelt sich dabei jedoch lediglich um eine Spekulation. In der Vergangenheit hat Sony allerdings bereits die Bereitschaft gezeigt, in politisch aufgeladenen Zeiten, große Ankündigungen zu verschieben. Ähnlich war es bereits mit der Vorstellung der PS5, die durch den Mord an George Floyd und damit einhergehenden weltweiten ,,Black Lifes Matter”-Protesten, verschoben wurde.

Wann kommt God of War Ragnarok denn jetzt?

Auch wenn also nicht gänzlich geklärt ist, warum Sony noch immer nicht mit einem definitiven Datum für God of War Ragnarok rausgerückt ist, hat Jason Schreier auch gute Nachrichten. Denn glaubt man seinen Worten, ist Sony immer noch bedacht darauf, die düstere Fortsetzung 2022 zu veröffentlichen. Genauer gesagt im November. Auch wenn sie uns den genauen Tag noch schuldig sind.

Doch eins ist schon jetzt klar: Wenn die heiß erwartete Fortsetzung endlich kommt, können Spieler wohl etwas Großes erwarten. So soll Ragnarok noch mehr RPG-Möglichkeiten bieten, als im Vorgänger. Zusätzlich dazu soll der Teil auch die nordische Saga, die 2018 ihren Anfang nahm, zu einem Ende bringen. Und glaubt man den Entwicklern, dürfte das Ende den ein oder anderen wirklich ,,überraschen”. Wir sind gespannt!