Ghost of Yōtei: Entwickler feierten riesige Party nach GTA 6-Verschiebung

Was passiert, wenn das wohl größte Spiel der Welt verschoben wird? Während Millionen von Spielern enttäuscht waren, brach bei einem anderen Studio regelrechte Feierlaune aus. Die Rede ist von Ghost of Yōtei, Sonys großem Exklusivtitel für den 02. Oktober 2025.

Das Action-Abenteuer von Sucker Punch Productions hätte ursprünglich im Schatten von GTA 6 erscheinen sollen. Rockstars Mega-Hit war lange für Ende 2025 geplant – ein Albtraum für jedes andere Studio, das zur gleichen Zeit veröffentlichen will. Doch als Rockstar Games die Bombe platzen ließ und GTA 6 auf den 26. Mai 2026 verschob, fiel den Entwicklern von Ghost of Yōtei ein riesiger Stein vom Herzen.

„Wir sind immer noch verkatert“

Im Gespräch mit dem YouTube-Kanal MinnMax verriet Co-Creative Director Nate Fox, wie groß die Erleichterung war:

„Wir sind alle immer noch verkatert, ein mehrmonatiger Kater… Das war ein großartiger Tag.“

Mit diesen Worten beschrieb Fox die ausgelassene Feier, die im Studio losbrach. Offensichtlich war die Sorge, mit Rockstars Gigant konkurrieren zu müssen, enorm. Kein Wunder: Ein gleichzeitiger Release hätte wohl bedeutet, dass Ghost of Yōtei trotz seiner hohen Qualität im Trubel um GTA 6 untergegangen wäre.

Warum die GTA-6-Verschiebung so wichtig war

Für PlayStation ist Ghost of Yōtei ein Prestigeprojekt. Das Spiel, das am 02. Oktober 2025 erscheint, wird schon jetzt als eines der wichtigsten Exklusivspiele der aktuellen PS5-Generation gehandelt. Wäre es zeitgleich mit GTA 6 erschienen, hätte Sony einen harten Schlag einstecken müssen.

Doch durch die Verschiebung hat Sucker Punch nun freie Bahn, um den Oktober für sich zu beanspruchen. Das bedeutet: mehr mediale Aufmerksamkeit, bessere Verkaufszahlen und vor allem ein Release-Fenster, in dem der PS5-Exklusivtitel glänzen kann.

Auch ohne GTA 6 ist der Release-Kalender im Herbst 2025 mehr als dicht. Schon im September erscheinen große Titel:

Hollow Knight: Silksong (Rekord-Release im September)

(Rekord-Release im September) Borderlands 4 (12. September)

(12. September) Silent Hill: f (25. September)

Und der Oktober ist ebenfalls nicht ohne Konkurrenz. Neben Ghost of Yōtei drängen weitere Blockbuster auf den Markt:

Battlefield 6 (10. Oktober)

(10. Oktober) Pokémon Legends: Z-A (16. Oktober)

(16. Oktober) Ninja Gaiden 4 (20. Oktober)

(20. Oktober) The Outer Worlds 2 (29. Oktober)

Sony und Sucker Punch müssen also trotz der Erleichterung weiter hart kämpfen, um die Aufmerksamkeit der Spieler zu gewinnen.

Ghost of Yōtei als großes PlayStation-Highlight

Trotz der dichten Konkurrenz stehen die Chancen für das Open-World-Action-Adventure mit Rollenspielelementen gut. Der Titel wird bereits jetzt als eine Art „spiritueller Nachfolger“ zu Ghost of Tsushima gehandelt und soll ein ähnlich episches Abenteuer in einem mystischen Japan bieten.

Mit der Verschiebung von GTA 6 hat das Spiel nun die Möglichkeit, sich in Ruhe zu entfalten. Für Sony könnte das bedeuten, dass Ghost of Yōtei nicht nur ein kommerzieller Erfolg wird, sondern auch als eines der prägenden Spiele des Jahres 2025 in Erinnerung bleibt.

