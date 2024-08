Zum Kinostart von „The Crow“ starten wir ein Gewinnspiel. Hol dir eines von zwei Kinokarten-Packages mit jeweils 2 Kinokarten!

Kinokarten für „The Crow“: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 2 x 2 Kinokarten für „The Crow“ (nur in Österreich einlösbar). An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 18 Jahren teilnehmen. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und darin folgende Frage beantworten:

Welche Tragödie ereignete sich während der Dreharbeiten zum ursprünglichen Film „The Crow“?

Ein Feuer zerstörte das Set Der Hauptdarsteller Brandon Lee verunglückte tödlich Der Regisseur verließ die Produktion Das Drehbuch wurde gestohlen

Was du über The Crow wissen solltest?

Eric Draven (Bill Skarsgård) und seine Freundin Shelly Webster (FKA twigs) werden, eingeholt von den Dämonen ihrer dunklen Vergangenheit, brutal ermordet.

Durch eine alte Legende ins Leben zurückgeholt, begibt sich Eric als düsterer, zwischen der Welt der Toten und Lebenden wandelnder Rächer auf die unbarmherzige Jagd nach den Mördern

Wichtige Hinweise zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel endet am Sonntag den 8. September 2024 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen. Die Teilnahme ist nur aus Österreich möglich.

