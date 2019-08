Ein neuer Trailer oder neues Gameplay-Material für The Last of Us Part 2 wurde möglicherweise gestern während einer GameStop Manager-Konferenz veröffentlicht. Wenn sich herausstellt, dass diese Informationen, die auf Tweets von den Teilnehmern der Veranstaltung basieren, wahr sind, werden wir möglicherweise einige neue Aufnahmen von Naughty Dogs heiß erwartetem Action-Abenteuer sehen. Sehr bald.

Ein Tweet von @Gaming_Forte zeigt ein Foto eines Bildschirms mit dem Logo von The Last of Us Part 2. Er fügt ein paar Informationen über den vorgestellten Trailer hinzu und beschreibt ihn als „sehr kurzes, aber großartiges vertikales Stück Gameplay“. In diesem Gameplay ging es um Stealth und darum, wie man Clicker zu seinem Vorteil einsetzen kann.

Troy Baker, der Schauspieler, der Joel seine Stimme verleiht, war auch bei dieser Enthüllung von The Last of Us Part 2 anwesend und gab dem Gerücht Kraft. Joel ist einer der rätselhaftesten Spieler in dieser Fortsetzung des PlayStation 3-Klassikers. Wann werden wir die Szenen zu Gesicht bekommen? Auf diese Frage antwortete der Twitter-User mit einem einfachen „Bald“.

Jedes Gerücht deutet auf ein Erscheinungsdatum von Februar 2020 für The Last of Us Part 2 hin. Ellies Synchronsprecherin Ashley Johnson hat das Datum der Welt anscheinend beinahe verraten, aber trotz des Schweigens von Naughty Dog in dieser Angelegenheit kann man (irgendwie) wirklich damit rechnen. Immerhin hat uns der exklusive Sony-Entwickler lange genug warten lassen. Zu lang. Der erste Trailer erschien vor über 2 Jahren!