Gerücht: Call of Duty Modern Warfare 2019 bekommt mehrere Maps von Modern Warfare 2

Rust kommt ebenfalls zurück in Modern Warfare.

Seit letzten Jahr kursiert das Gerücht im Web, das es ein Remaster der Kampagne von Modern Warfare 2 geben soll, ohne Multiplayer-Komponenten. Das hat viele verwirrt, da der Multiplayer-Modus von MW2 eigentlich das Herzstück war. Jetzt ist ein neues Gerücht im Umlauf, wir sollen Zugriff auf die Multiplayer-Karten von Modern Warfare 2 im aktuellen Call of Duty: Modern Warfare (2019) erhalten.

Der Leaker, Okami, hatte in der Vergangenheit eine gute Nase für Leaks die auch wahr wurden. Okami behauptet, dass Infinity Ward die Modern Warfare 2-Multiplayer-Karten zum Call of Duty: Modern Warfare 2019 hinzufügt, um “die Community nicht zu spalten”. Okami behauptet, dass sie diese Nachricht in der letzten Woche gehört hat. Während Okami in der Vergangenheit eine zuverlässige Quelle für Call of Duty-Lecks war, ist es immer am besten, auf eine offizielle Ankündigung zu warten.

MW2-Maps sind bereits Bestandteil der Spieledateien

Zufälligerweise wurden bereits einige Modern Warfare 2-Karten in einer gewissen Kapazität in Modern Warfare-Spieledateien gefunden, sodass es nicht schwer wäre, sie alle irgendwann richtig zum Spiel hinzuzufügen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sie alle auf einmal hinzugefügt werden oder ob Infinity Ward sich stattdessen dafür entscheidet, sie im Laufe der Zeit langsam freizugeben, wie dies bisher bei neuen Multiplayer-Karten der Fall war. Immerhin wurde auch das aktuelle Update verschoben.

“Nur um eines damit klar zu sagen: Es wird keinen “direkten Remaster des Multiplayers” geben”, so @Okami13 auf Twitter.

Derzeit gibt es nur die Karte Rust, die Infinity Ward zu Beginn der zweiten Staffel von Modern Warfare hinzugefügt hat. Rust wurde schnell zu einer der beliebtesten Karten des Spiels. Es gibt aber noch eine Latte an Fan-Wünschen wie Favela, Estate und Terminal, die ebenfalls ins Spiel kommen sollten.

Vielleicht müssen wir gar nicht mehr so lange warten, bis wir wissen ob der Leaker recht hat: am 30. März soll eine offizielle Information von Activision zu Modern Warfare 2 Remastered herauskommen.

Call of Duty: Modern Warfare ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich, genauso wie der kostenlose Battle-Royale-Ableger Warzone.