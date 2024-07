George RR Martin heizt Gerüchte über Elden Ring TV-Serie (oder Film) an

Die Gerüchte um eine Adaption von Elden Ring als TV-Serie oder Film werden immer wahrscheinlicher. George RR Martin (Game of Thrones), der Autor hinter der Lore von Elden Ring, hat kürzlich Andeutungen gemacht, die Spekulationen befeuern. Nach dem riesigen Erfolg des Spiels suchen Fans und Entwickler gleichermaßen nach neuen Wegen, die Welt des FromSoftware-Spiels weiter auszubauen.

Hidetaka Miyazaki, der Regisseur des Videospiels, hat bereits angedeutet, dass FromSoftware offen dafür sei, mit den richtigen Partnern an einer Verfilmung oder TV-Serie zu arbeiten. Diese Offenheit hat bereits die Fantasie vieler Fans angeregt, die sich eine Erweiterung des Universums auf andere Medien wünschen.

Martin selbst hat auf seinem eigenen Blog angedeutet, dass hinter den Kulissen etwas vor sich geht. Er spielte die Gerüchte herunter, indem er behauptete, nichts zu wissen, was jedoch eher wie eine kokette Verweigerung wirkte.

“Oh, und zu den Gerüchten, die Sie vielleicht über einen Spielfilm oder eine Fernsehserie gehört haben, die auf Elden Ring basiert … habe ich nichts zu sagen”, schrieb Martin. “Kein Wort, nein, nichts, ich weiß nichts, Sie haben nie einen Mucks von mir gehört, Mama, Mama, Mama. Welches Gerücht?”

Kann Elden Ring als TV-Serie oder Film funktionieren?

Wenn Elden Ring tatsächlich adaptiert werden soll, wäre es logisch, dass George RR Martin eine Rolle dabei spielt. Mit seiner Erfahrung bei der Adaption von Game of Thrones für HBO hat er die nötigen Kontakte und das Know-how, um eine Elden Ring-Adaption erfolgreich umzusetzen. Martins Beitrag könnte entscheidend dafür sein, die komplexe und düstere Welt auf die Leinwand zu bringen.

Während die Gerüchteküche brodelt, beschäftigen sich viele Fans noch mit der kürzlich veröffentlichten Erweiterung Shadow of the Erdtree. Diese Erweiterung hat bereits über 5 Millionen Exemplare verkauft, während das Hauptspiel weltweit über 25 Millionen Einheiten abgesetzt hat. Der kommerzielle Erfolg des Spiels zeigt, dass es eine große Nachfrage nach weiteren Inhalten gibt, sei es in Form von DLCs oder Medienadaptionen.

Ob und wann eine offizielle Ankündigung einer TV-Adaption von Elden Ring erfolgt, bleibt abzuwarten, aber die Vorfreude und Spekulationen der Fans halten das Interesse am Leben.

Elden Ring erschien für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.