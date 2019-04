Share on Facebook

Nintendo of America hat die Download-Charts für die Nordamerika veröffentlicht! Wie immer ist Fortnite an der Spitze, aber dass alleine wäre keine eigene News wert.

Super Smash Bros. Ultimate belegte im März im eShop in Übersee den zweiten Platz, mehr als drei Monate nach seiner Veröffentlichung. Ein Spiel aus dem Jahr 1997 konnte sich den dritten Platz sichern und zeitgleich auch die Nintendo-Dominanz (als Entwickler) in den vorderen Reihen stören. Die Rede ist natürlich von Final Fantasy 7, jedoch noch nicht vom Remake, sonderm vom Original-Titel welches für die Switch portiert wurde.

Dahinter befinden sich der Dauerbrenner Minecraft, welches mittlerweile auf allen Plattformen über 30 Millionen Aktive (!) besitzt. Überraschend weit vorne ist auch der Indie-Titel Baba Is You, welcher Titel wie New Super Mario Bros. U Deluxe oder das neue Yoshi’s Crafted World nach hinten verdrängt.

Eines unserer DailyGameTV-Topspiele im April befindet sich gleich dahinter, welches eigentlich im März nur vorbestellt wurde: Cuphead.

Hier die Top 15 eShop-Charts aus Nordamerika: