Fortnite Season 11: Ein Neubeginn – Was passiert nach dem schwarzen Loch?

Derzeit sehen wir nur ein schwarzes Loch. Fortnite Season 11 könnte mehr als die Fans erwarten bereithalten. Ein neues Leck deutet darauf hin, dass Fortnite quasi in die zweite Stufe kommt. Die nächste Staffel wird ein Neubeginn.

Eine Änderung könnte genau das sein, was Fortnite nach Staffel 10 benötigt. Die Zeitreise-Themen-Saison hatte viele neue Inhalte und Kartenaktualisierungen zu bieten, aber es stimmte nicht alles mit den Spielern überein. Der umstrittenste Teil der 10. Staffel war die Einführung des B.R.U.T.E. Mit dem Ziel, weniger qualifizierte Spieler in die Lage zu versetzen, von Zeit zu Zeit einen Sieg zu erringen, wurde der Mech allgemein als überfordert und ärgerlicher empfunden, als Spaß zu machen. Die Spieler machten es bald möglich, den Mech zu zerstören, bevor irgendjemand einsetzen konnte. Schließlich schaltete sich Epic Games ein, um die B.R.U.T.E. weniger mächtig und weniger verbreitet zu machen. Einige der neuen Inhalte der 10. Staffel, wie Crossovers mit Batman und Borderlands, wurden von der Community besser aufgenommen, und fragwürdige Ausgleichsentscheidungen scheinen dem Spiel insgesamt nicht geschadet zu haben.

Eine neue Themen-Saison beginnt

Staffel 11 wird voraussichtlich in den nächsten Tagen beginnen und einige der größten Änderungen in der Geschichte des Spiels mit sich bringen. Es kursierten bereits Gerüchte über eine neue Karte, bevor ein Leck im italienischen App Store ausbrach. Eine der Fortnite: Battle Royale-Leaks auf Twitter freigegebene Liste zeigt Fortnite-Charaktere, die über eine brandneue Karte blicken, zusammen mit einem Logo für Fortnite, Kapitel 2. Das durchgesickerte Bild zeigt nicht nur eine ganz neue Karte, sondern auch Boote, die den Fluss entlang der Mitte navigieren. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass Wasserfahrzeuge in der nächsten Saison kommen.

Abgesehen von den Gerüchten gibt es in Fortnite Season 11 einige bestätigte Änderungen, die die Dinge wirklich aufrütteln sollten. Epic Games hat vor kurzem damit begonnen, kompetenzbasiertes Matchmaking einzuführen, um sicherzustellen, dass die Spieler in Spielen mit Spielern mit ähnlichen Fähigkeiten landen. Diese Funktion wird in Season 11 zusammen mit Bots mit geringen Fähigkeiten vollständig implementiert, um neuen Spielern eine bessere Chance zu geben, das Spiel zu üben, ohne sofort von Verteran-Spielern vernichtet zu werden.

Epic Games scheint bestrebt zu sein, die Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung für Fortnite fortzusetzen. Seine bestätigten und gemunkelten Änderungen für die nächste Season könnten das Spielgefühl aller Spielstärken verändern und allen Spielern ein völlig neues Schlachtfeld bieten, das sie erkunden können/möchten. Trotz der zunehmenden Konkurrenz durch neue Battle Royale-Spiele und des Wiederauflebens alter Spiele wie Minecraft scheint Fortnite auf lange Sicht mehr als in der Lage zu sein, sich zu behaupten.