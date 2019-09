Fortnite X Batman bestätigt, Enthüllung in wenigen Stunden

Fortnite x Batman Crossover im Battle-Royale-Modus

The Dark Knight ist die neueste Franchise, die Fortnite anbietet (was alle kostenlosen Batman-Spiele im Epic Games Store erklären würde). Fortnite X Batman wird morgen (ab 01:00 Uhr) enthüllt. Sieh es dir unten an und du kannst dir einen kostenlosen Gegenstand im Spiel verdienen (obwohl eine Kontoverknüpfung erforderlich ist).

Ein aktuelles Datum deutete darauf hin, dass Gotham City zu einem interessanten Punkt auf der Karte werden würde. Spieler können auch verschiedene Batman-Geräte wie den Explosive Batarang und die Grapnel Gun verwenden, um verschiedene Ziele zu erreichen und Belohnungen zu verdienen. Natürlich solltetst du auch erwarten, dass Skins und Kosmetikpakete für echtes Geld angeboten werden.

Wir müssen bis morgen warten, um zu sehen, was diese Überkreuzung mit sich bringt, aber dies ist nicht die erste große Marke, die mit Fortnite zusammenarbeitet. Wir haben Avengers: Endgame, John Wick und sogar Borderlands gesehen, die in den Battle Royale-Bereich übergegangen sind. Jeder brachte seine eigenen neuen Modi und Mechaniken mit, sodass wir gespannt sind, was Batman in die Mischung einbringen könnte.