Epic Games hat nun skizziert, welche Änderungen es in puncto Matchmaking bei Fortnite Battle Royale gebene wird. In einer neuen Ausgabe von „Fortnite State of the Game“ kündige Epic Games die Trennung der Peripheriegeräten an – der Fairness zu Liebe.

Und so wird es funktionieren: Wenn jemand in das Match einsteigt und auf PlayStation 4 oder PC spielt, dann werden die Geräte miteinander verbunden, die dasselbe Eingabegerät verwenden. Das heißt auch für PC-Gamer, welche mit Controller spielen, dass diese dann nicht mehr gegen Tastatur&Maus-Gamer antreten werden. Damit möchte Epic ein Matchmaking anbieten welches ein „ausgeglicheneres Spielfeld“ zulässt.

Bereits in der kommenden Version soll dieses Update hinzugefügt werden.