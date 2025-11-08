Football Manager 26 im Test: Viel Potenzial, aber noch kein Spitzenteam

Bewertung von Markus
Für Genre-Fans!
6
Wenn die Entwickler dranbleiben, kann FM26 in einem Jahr fantastisch aussehen. Doch im Moment bleibt es ein Spiel mit großem Herz, aber schwacher Außenwirkung.
- Extrem umfangreiche Management- und Taktikmöglichkeiten
- Flexible Aufgabenverteilung: von Full-Control bis Delegation
- Charaktererstellung schafft ein persönliches Manager-Profil
- Riesige Datenbank mit Teams, Spielern und Statistiken
- Hoher Wiederspielwert – man verliert sich schnell in langen Karrieren
- Präsentation wirkt veraltet: schwache Animationen, kaum Atmosphäre
- Nahezu kein Sound oder Kommentar macht Matches emotionslos
- Menü- und Interface-Einstieg für Anfänger überwältigend
- Bugs und technische Probleme mindern den Spielspaß zum Release
- Unity-Engine sorgt nicht für den erwarteten grafischen Fortschritt
- Grafik1Sorry, aber FIFA 10 sah besser aus.
- Sound1Kaum vorhanden. Ich dachte zu Beginn das meine Lautsprecher kaputt sind.
- Gameplay8Bis auf die Bugs genau das richtige für Fußball-Manager-Karrieren.
- Motivation8Wenn du Simulationen liebst, dann bist du nahezu hier gefangen.
- Steuerung10Fühlt sich an wie ein Browser-Spiel, also wer gerne klickt, ist hier dabei.