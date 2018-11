Hajime Tabata gilt als der Mann, der aus dem problematischen Projekt Final Fantasy Versus 13 das kommerziell erfolgreiche Final Fantasy 15 rausgeholt hat. Nun geht er und mit ihm die geplanten DLCs für 2019.

Obwohl es wohl intern schon seit Ende des Sommers bekannt war, kam Tabatas Abschied von Square Enix überraschend. Auch das Unternehmen dürfte einiges an Krisenmanagement betrieben haben. Denn, dass die DLC Roadmap für 2019 für Final Fantasy 15 komplett ins Wasser fällt, spricht Bände.

Die News folgten einer anderen Meldung. Square Enix hat einen gewaltigen Verlust von 3.733 Millionen Yen oder etwa 29 Million Euro in der sechsmonatigen Finanzperiode, die am 30. September 2018 endete, hinnehmen müssen. Grund dafür sei unter anderem die Eingliederung von Tabatas Studio Luminous Productions, das nun ein Teil von Square Enix ist. Das geht aus dem entsprechenden Finanzbericht hervor.

Wie Eurogamer berichtet, wurden Tabata, zu dem Zeitpunkt noch Kopf von Luminous Productions, zwei Optionen gegeben. Entweder, das Studio wird eingegliedert, wie es jetzt passiert, oder es als eigenes Studio unter Square Enix funding weiterlaufen lassen. Er aber entschied sich, das Studio zu verlassen.

In einem Livestream, in dem das ganze bekanntgegeben wurde, äußerte sich Tabata wie folgt:

„Da die Entwicklung von Episode Ardyn vorangeht und Luminous Productions an neuen Projekten arbeitet, fühlte ich, dass es an der Zeit war, die Fackel an die nächste Generation talentierter und vertrauenswerter Kollegen abzugeben. Und ich glaube sie werden etwas großartiges kreieren.“