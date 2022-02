FIFA 23 ade? – FIFA-Lizenz könnte zu teuer für EA werden

David Alaba bei einem Kopfball in FIFA 22. - (C) EA Sports

Andrew Wilson, CEO von EA, sprach angeblich im vergangenen November mit Mitarbeitern über die FIFA-Lizenz und über die Namensrechte. Wie er angeblich gesagt haben soll, habe die FIFA-Lizenz EA zurückgehalten. So soll Wilson gesagt haben, dass der einzige Wert von FIFA die „vier Buchstaben auf der Schachtel“ seien. FIFA 23 könnte es noch geben, aber FIFA 24 scheint auf der Kippe zu sein.

Wie VGC berichtet sind die Verhandlungen zwischen Electronic Arts (EA) und der FIFA über die Lizenz “ausgefranst”. EA ist anscheinend darauf beschränkt, außerhalb der Standardformel 11v11 zu experimentieren, und nach dem Start von FIFA 22 wurde bekannt, dass die FIFA 1 Milliarde US-Dollar verlangt, damit der Publisher die Namensrechte für die nächsten vier Jahre behält.

FIFA 23 kommt noch, aber FIFA 24 könnte anders heißen!

Wenn der Bericht korrekt ist, würde das bedeuten, dass die Fußballserie von EA Sports anders heißen wird. Ob sich ein anderer Publisher findet, der die Lizenzkosten für den “Schachtel-Namen” FIFA finden ist, ist ungewiss. Die FIFA-Serie könnte unter einem anderen Entwickler fortgesetzt werden, aber die Serie, mit der die meisten vertraut sind, wird wahrscheinlich einem Rebranding unterzogen. Wie VGC berichtet, soll es noch ein FIFA 23 geben. EA plant, dass darin zwei FIFA World Cup-Turniere enthalten sind, aber es dürfte sich um das letzte FIFA-Spiel handeln.

EA und FIFA waren im vergangenen Jahr mit einer überraschenden Reihe von Hin- und Her-Erklärungen beschäftigt, die damit begannen, dass der Herausgeber von Videospielen beschloss, öffentlich bekannt zu geben, dass er erwäge, seine Beziehung zum Fußballverband zu beenden.

FIFA-Lizenz für 10 Jahre und für 2,5 Milliarden US-Dollar

Laut einem Bericht der NY Times (hinter einer Paywall) gibt es den Wunsch von EA nach mehr Rechten und der angeblichen Forderung der FIFA an EA, die Zahlung für die Lizenz auf 2,5 Milliarden US-Dollar in den nächsten zehn Jahren zu verdoppeln. Daher kamen diese Verhandlungen ins Stocken.

Wenn die Verhandlungen nicht bald abgeschlossen werden, bevor der aktuelle 10-Jahres-Namensvertrag von EA nach der diesjährigen Katar-Weltmeisterschaft ausläuft, könnte FIFA 23 das letzte Fußballspiel von EA Sports sein, das den Namen FIFA verwendet.

Das sagt der EA-Chef

Andrew Wilson soll in einem Gespräch mit Mitarbeitern während eines internen All-Hands-Meetings im November gesagt haben: “Wir hatten in den letzten 30 Jahren eine großartige Beziehung zur FIFA. Wir haben Werte in Milliardenhöhe geschaffen … es ist einfach riesig. Wir haben eines der größten Unterhaltungsangebote der Welt geschaffen.”

“Ich würde argumentieren – und das mag ein wenig voreingenommen sein – dass die Marke FIFA als Videospiel mehr Bedeutung hat als als Dachverband des Fußballs. Wir halten das nicht für selbstverständlich und versuchen, nicht arrogant zu sein. Wir haben wirklich hart daran gearbeitet, der FIFA verständlich zu machen, was wir für die Zukunft brauchen. Was wir von der FIFA in einem Nicht-WM-Jahr bekommen, sind im Grunde die vier Buchstaben auf der Vorderseite der Verpackung, in einer Welt, in der die meisten Menschen die Verpackung nicht einmal mehr sehen, weil sie das Spiel digital kaufen.”

EA Sports möchte auf jeden Fall das Franchise weiter ausbauen. Und die Fußballsimulationsserie von EA Sports könnte durchaus profitieren, wenn nicht mehr FIFA drauf steht, so Wilson. “Da wir in die Zukunft blicken, wollen wir das Franchise ausbauen, und ironischerweise war die FIFA-Lizenz tatsächlich ein Hindernis dafür“, so Wilson laut dem VGC-Bericht.

Stockt FIFA die Entwicklung neuer Modis?

Natürlich sind wir schon sehr gespannt, was sich nach FIFA 23 alles ändern wird. Was hindert EA Sports daran mehr zu machen, wenn nicht mehr FIFA auf der Verpackung steht? Immerhin soll Wilson von “mehr Spielmodis” gesprochen haben. Man könnte meinen, dass der Fußballverband nicht viel Einfluss auf die Spielentwicklung haben würde, aber nach diesem Bericht, könnte man anderer Meinung sein.

FIFA 23 befindet sich unbestätigt in Entwicklung, dürfte aber so klar sein wie jedes Jahr ein neues Call of Duty.