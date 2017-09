FIFA 18 – Das ist der TV-Spot zum Launch

Anpfiff zur neuen Saison: EA SPORTS FIFA 18 (Jetzt bei Amazon.de kaufen) ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 3 und Xbox 360 erhältlich.

Die neuen Features, wie die Real-Player-Motion-Technologie, überarbeitete Dribblings, Spielerpersönlichkeiten und Dramatische Momente, sorgen für ein realistisches und authentisches Spielgefühl auf dem virtuellen Rasen von EA SPORTS FIFA 18. Mit den neuen FUT ICONS, den größten Fußball-Legenden aller Zeiten, bietet das Spiel außerdem ein umfangreiches Ultimate Team-Erlebnis, das mit drei individuellen Versionen pro Ikone die schillernden Karrieren von Größen wie Matthäus, Pelé oder Diego Maradona widerspiegelt. Im zweiten Kapitel von The Journey, dem Story-Modus der FIFA-Reihe, können die Spieler mit Alex Hunter den internationalen Spitzenfußball erobern. Darüber hinaus enthält FIFA 18 zum ersten Mal in der FIFA-Geschichte auch sämtliche Vereine der 3. Liga sowie den traditionsreichen DFB-Pokal.

„Beim Spielen von FIFA 18 bemerkt man überall im Spiel sofort die Vorteile der Frostbite-Engine, den Detailreichtum des Gameplays, die ungeahnt präzise Steuerung und die Leidenschaft der Entwickler, die in Modi wie FUT, dem Karrieremodus oder in The Journey für ein noch packenderes Spielerlebnis sorgt“, sagt David Rutter, Vice President und General Manager von EA SPORTS. „Wir veröffentlichen FIFA 18 heute in mehr als 50 Ländern und 19 Sprachen. Dieser Release erfüllt das Team mit mehr Stolz denn je, und ich bin sicher, dass FIFA 18 den Fans unzählige Stunden voller Spielspaß geben wird.“

In The Journey: Hunter Returns können die Spieler auf PlayStation®4, Xbox One und PC mit Protagonist Alex Hunter den nächsten Schritt ihrer virtuellen Profikarriere wagen. Nach seinem Sensationsdebüt in der Premier League gilt der britische Youngster nämlich als weltweites Talent und erhält schon bald die Chance, für internationale Top-Vereine wie Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern München und LA Galaxy zu spielen. Auf seiner Reise begegnet er dabei nicht nur hochkarätigen Weltstars wie Antoine Griezmann, Thierry Henry, Dele Alli, Rio Ferdinand oder James Harden, sondern trifft auch auf überraschende neue Charaktere und bekannte Fan-Lieblinge. Doch der Wettbewerb ist hart und die Konkurrenz groß: Kann Alex Hunter auf der internationalen Bühne bestehen, oder wird er an den Turbulenzen in seinem Privatleben und in seiner Karriere scheitern?

Mit dem Launch von FIFA 18 beginnt außerdem eine gigantische Ultimate Team-Saison, die zum ersten Mal auch die neuen FUT ICONS beinhaltet. Spieler auf PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch™ können ihr Team damit um einige der größten Fußball-Legenden aller Zeiten erweitern, darunter zum Beispiel auch Matthäus, Diego Maradona, Ronaldinho oder Pelé. Alle FUT ICONS-Spieler stehen dabei in drei einzigartigen Varianten zur Verfügung, die jeweils verschiedene Stationen ihrer Karrieren repräsentieren. Im neuen Einzelspielermodus Squad Battles für PlayStation®4, Xbox One und PC können sich die Fans zudem FUT-Boni sichern, indem sie gegen Teams antreten, die Community-Mitglieder oder sogar Profispieler zuvor erstellt haben.

FIFA 18 für Nintendo Switch

Auch auf Nintendo Switch bietet FIFA 18 jede Menge Features. Dazu gehört neben beliebten Spielmodi wie dem Karrieremodus oder Ultimate Team auch der Local Seasons-Modus, in dem bis zu vier Freunde auf zwei Nintendo Switch-Konsolen gegeneinander antreten können. Die speziell für Nintendo Switch™ entwickelte Steuerung unterstützt dabei eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten der Konsole (TV, Handheld, Tisch-Modus) und funktioniert auch in Verbindung mit einem Nintendo Switch™ Pro Controller. FIFA 18 ist der erste Titel, den Electronic Arts für Nintendo Switch™ veröffentlicht.

FIFA 18 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und erscheint heute weltweit für PlayStation4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 3 und Xbox 360.