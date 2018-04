Die Verkaufscharts dieser Woche für Spiele in Großbritannien gemäß Gfk Chart-Track wurden veröffentlicht.

Dabei ist es keine Überraschung, dass Ubisoft’s Far Cry 5 noch immer ganz vorne steht, umrandet davon, dass es sich um den meistverkauften Titel in der Geschichte des Franchise handelt.

FIFA 18 und Sea of ​​Thieves sind ebenfalls ziemlich gut unterwegs. Obwohl ein wenig überrascht sind wir doch, immerhin fehlt es beim Xbox-Exklusiv-Titel noch ein wenig an Content. Ein weiterer Xbox-Titel, Forza Motorsport 7, konnte sich dank einer Preisreduktion in GB vom neunten auf den vierten Platz vorkämpfen. Noch ein Xbox One-Titel, nämlich PUBG, schaffte es auf den fünften Platz. Call of Duty: WWII hat noch immer nicht jedes Kind auf der Insel und konnte sich so den sechsten Platz sichern.

