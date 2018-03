UKIE veröffentlichte die aktuellen Verkaufszahlen für das Vereinigte Königreich von 19. bis zum 23. März 2018.

Die Chartsspitze wird diese Woche vom Xbox One-Exklusivtitel Sea of Thieves angeführt, welcher vor A Way Out landet. Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs, hier könnt ihr unser Unboxing der King’s Edition sehen, kam auf Anhieb auf Platz 3. Die Remastered-Version von Assassin’s Creed Rogue von Ubisoft Bulgarien kam auf Platz 4 und konnte somit Dauerbrenner FIFA 18 auf Platz 5 (Vorwoche 3) verschieben.

Kauftipp:

Sea of Thieves [Xbox One] bei Amazon.de für EUR 64,99 bestellen

Die weiteren Top-Platzierungen dieser Woche:

06. (01. in der Vorwoche) Burnout Paradise Remastered

07. (04.) Grand Theft Auto V

08. (08.) EA Sports UFC 3

09. (05.) Mario Kart 8 Deluxe

10. (06.) Super Mario Odyssey

11. (02.) Kirby Star Allies

12. (07.) PlayerUnknown’s Battlegrounds

13. (12.) Call of Duty WWII

14. (21) Assassin’s Creed Origins

15. (09.) Fallout 4