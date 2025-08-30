EA FC 26: Mohamed Salah und Kylian Mbappé sind die besten Spieler der Welt

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wer sind die besten Spieler in EA FC 26? Noch vor der offiziellen Enthüllung sorgt ein massiver Leak für Aufsehen: Die kompletten Spielerwerte von EA SPORTS FC 26 sind ins Netz geraten. Und die Fans staunen nicht schlecht, denn erstmals wird Mohamed Salah an die Weltspitze gehievt, gleichauf mit Kylian Mbappé.

Jedes Jahr passt EA SPORTS die Ratings an die aktuellen Leistungen der Stars an. Das sorgt traditionell für Diskussionen: Wer steigt auf, wer fällt ab, und wer wurde völlig falsch eingeschätzt? Der Leak zu FC 26 gibt jetzt schon spannende Antworten.

Salah und Mbappé teilen sich die Krone

Der größte Knall im Leak: Mohamed Salah wird nach seiner überragenden Saison mit Liverpool auf 91 Punkte hochgestuft. Damit zieht er mit Kylian Mbappé gleich, der ebenfalls ein 91er-Rating erhält.

Auch auf der Frauenseite gibt es Gleichstand an der Spitze: Alexia Putellas und Aitana Bonmatí von Barcelona sind ebenfalls mit 91 bewertet und gehören damit zu den stärksten Spielerinnen im gesamten Spiel.

Überraschende Downgrades bei City-Stars

Nicht alle Superstars dürfen sich freuen. Erling Haaland und Rodri, die im letzten Jahr noch ganz oben standen, verlieren jeweils einen Punkt und rutschen auf 90. Grund ist die enttäuschende Saison von Manchester City, die international schwächer ausfiel.

Der Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain zeigt Wirkung:

Ousmane Dembélé steigt von 86 auf 90

steigt von 86 auf 90 Achraf Hakimi verbessert sich von 84 auf 89

verbessert sich von 84 auf 89 Vitinha springt von 85 auf 89

Besonders heiß diskutiert wird das Rating von Lamine Yamal: Mit nur 18 Jahren erhält er eine unfassbare 89 – ein klares Zeichen, dass EA ihn als künftigen Superstar sieht.

Ronaldo und Messi in EA Sports FC: Legenden im Sinkflug

Die wohl emotionalste Änderung betrifft Cristiano Ronaldo. Er fällt erstmals in seiner Karriere unter 86 und landet bei 85 – kein „Walkout“ mehr. Dabei traf er für Al Nassr noch 25 Mal, doch mit 40 Jahren wiegt das Alter offenbar schwerer als die Tore.

Auch Lionel Messi bleibt nicht verschont: Von 88 sinkt er auf 86, behält aber immerhin seinen Walkout-Status und bleibt der stärkste Spieler der MLS.

Wie immer werden die neuen Werte für Gesprächsstoff sorgen. Fans feiern Salahs Aufstieg, hadern aber mit den Downgrades von Ronaldo und Messi. Und die Frage bleibt: Sind diese Werte gerecht oder übertreibt EA SPORTS? Klar ist: Offiziell bestätigt sind die Ratings noch nicht. Doch der Leak wirkt sehr glaubwürdig und heizt die Vorfreude auf EA SPORTS FC 26 mächtig an, dass am 26. September 2025 für PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch 2 erscheint.

Fragen & Antworten

Diese Fragen wurden geklärt

Wann erscheinen die offiziellen EA FC 26 Ratings?

Die offiziellen Werte werden von EA SPORTS traditionell kurz vor Release veröffentlicht.

Wer ist der beste Spieler in EA FC 26?

Laut Leak teilen sich Mohamed Salah und Kylian Mbappé mit einem 91er-Rating die Spitzenposition.

Nicht verpassen!