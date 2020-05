Was ist eigentlich Dungeons and Dragons?

Dungeons and Dragons - Bildquelle: Screenrant

Wir schreiben das Jahr 1974. Gary Gygax und Kollege Dave Arneson sind drauf und dran mit einer verrückten Idee, die Gameing Welt für immer zu verändern. Ein Spiel in dem keine großen Armeen in die Schlacht geschickt werden, sondern wir selbst. In Form eines selbst erdachten und geformten Charakters.

Da es jedoch noch viele Jahre dauern würde bis geeignete Computer oder gar Konsolen auf den Markt kommen würden, musste ein anderes Medium gewählt werden. Und welche unbeschriebene Leinwand wäre dafür besser geeignet als die eigene Fantasie? Eingabegeräte wurden Stift und Papier und voila, das Pen&Paper Abenteuer war geboren.

Dungeons and Dragons: In einer Welt, voller fantastischer Wesen wie Elfen, Zauberer, Kobolde, Untoten und natürlich den Namensgebenden Drachen, findet bei Dungeons & Dragons jeder Fantasy Fan etwas für seinen Geschmack

Um Dungeons & Dragons spielen zu können braucht es nicht viel. Im Grunde reichen tatsächlich besagter Stift und Papier. Auf (s)einem Charakterbogen werden Rollenspieltypische Statuswerte und Eigenschaften wie Charisma, Geschicklichkeit, Intelligenz etc. notiert.

Als Spieler schlüpft man in die Rolle seines erschaffenen Abenteurers und der Spielleiter oder Dungeon Master übernimmt die Rolle des Geschichten Erzählers. Dazu gesellt sich für jeden Spieler noch ein Würfel Set bestehend aus 2W20, 1W12, 2W10, 1W8, bis zu 4W6 und 1W4. (die vordere Zahl gibt die Menge der Würfel an und die hintere die Seitenanzahl, 1W20 ist also ein Würfel mit zwanzig Seiten) und es kann los gehen.

Wie Wikipedia verlauten lässt, war D&D im Jahr 2004 Marktführer im Rollenspielbereich und im Laufe seiner 45-jährigen Geschichte erreichte D&D auch über 20 Millionen Spieler.

Im vergangenen Jahr schaffte es das Players Handbook, dass als eines der Regelbücher für Spieler zu verstehen ist, in seiner fünften Version auf der TOP 25 Liste bei Amazon gelandet

In seiner mittlerweile fünften Edition (5E) erfreut sich die Urmutter des modernen Rollenspieles dank neuer Streaming Plattformen wie TWITCH und YouTube auch bei jungen Menschen großer Beliebtheit. Das Aufkommen von Podcasts und Streaming-Kultur hat das D&D-Publikum in einer Weise erweitert, wie es Dungeons & Dragons nicht gekannt hat.

Auf der Poleposition dieser neuen Welle von D&D-Programmen steht unangefochten Critical Role, ein wöchentlicher D&D Stream, der von einem Haufen nerdiger Synchronsprecher gespielt wird

Nachdem deren Kickstarter für ein Animationsspecial basierend auf den Ereignissen der ersten Staffel unglaubliche 11,3 Millionen Dollar einfahren konnte war dies ein weiterer Weg aus der Nische für Dungeons & Dragons. Mittlerweile hat sich Amazon Prime die Rechte an der Serie gesichert und noch vor dem Start von The Legend of Vox Machina um eine zweite Staffel erweitert. Im Herbst 2020 soll diese seine Premiere feiern.

Somit sind wohl auch die nächsten Jahrzehnte von Dungeons & Dragons, egal ob online oder offline gesichert.

