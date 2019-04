Was geht denn da ab auf der Insel? Dragon Age 4 wurde auf der irländischen Version des GameStop-Online-Shops entdeckt. Bisher hat uns BioWare noch nicht viel darüber verraten, da man zu sehr mit Anthem beschäftigt war.

Der Twitter-User CalwynDirtharan macht sich hoffentlich keinen Spaß mit unseren Gefühlen zur Dragon Age-Serie. Immerhin wissen wir, dass der Titel in Arbeit ist, aber ein Release im Jahr 2019? Das wäre dann doch etwas zu früh, außer EA drängt auf einen Pre-Alpha-Release und sucht Tester dafür, die vielleicht auch noch den Content selbst erstellen. Die Shop-Bilder könnt ihr euch unterhalb der News-Meldung ansehen.

Gerüchte von Kotaku besagen sogar das die Entwicklung von Dragon Age 4 neu gestartet wurde, um Anthem zu retten. Dabei wurden Team-Mitglieder der Entwicklung des Rollenspiels zur Anthem-Abteilung abgezogen, um den in Schwierigkeiten geratenen Kollegen unter die Arme zu greifen.

Die kuriosen Aussagen einiger (Ex-)Mitarbeiter von BioWare sprachen sogar darüber, dass man erst kurz vor der Ankündigung erfahren habe, wie das Spiel überhaupt heißt. Anthem hat einige Probleme in der Entwicklung gemacht, welche man zuerst bei den Beta-Tests spüren konnte und bis zum Release nicht wirklich im Griff waren. Das führte sogar soweit, dass man auf der PS4 die Empfehlung des Supports bekam den Titel gar nicht mehr zu starten, bevor man Schäden an der Konsole anrichte.

Der Metascore von Anthem spricht für einen AAA-Titel nicht wirklich. Nur 58/100 Punkten konnte Anthem, welches am 22. Februar 2019 erschien, erreichen. Im DailyGame-Test sahen wir einiges Potenzial für die Zukunft, aber einfach zuviele Probleme und vergaben „nur“ 6.8/10.

