Vor wenigen Tagen gab es die ersten Berichte, dass Anthem, der neueste Loot-Shooter von Mass Effect-Entwickler BioWare, die PlayStation 4 reihenweise abstürzen lässt. In einigen Fällen kam es bereits zu Beschädigungen! Wie EA und BioWare nun bestätigt haben wird es sehr bald einen Fix geben.

In einem kürzlich gehaltenen Live-Stream bestätigte der führende Produzent, Ben Irving, dass ein Patch in Arbeit sei. Dieser wird am 12. März 2019 erscheinen. Der Chef des Live-Services von BioWare, Chad Robertson, sprach darüber via Twitter. Er hat bestätigt, dass der Entwickler die Ursache des Problems ermittelt hat und dass der kommende Patch das Problem restlos beheben wird.

Bis dahin können Anthem-Gamer auf der PlayStation 4 ihre Konsole manuell neu starten, wenn das Game abstürzt. Laut Robertson besteht keine Gefahr, dass die PS4-Konsole einen Folgeschaden trägt. Gleichzeitig bestätigt er in einem Folge-Tweet, dass BioWare noch keine längerfristigen Beschädigungen an den Konsolen feststellen konnte.

Anthem ist seit Ende Februar für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC verfügbar. Der Loot-Shooter ist das bisher am schlechtesten bewertete Game in der Geschichte des Entwicklers!