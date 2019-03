Bereits gestern tauchten Berichte auf, dass PlayStation 4-Gamer mit Anthem merkwürdige Probleme bekamen.

So ließ der Loot-Shooter von BioWare in zufälligen Momenten die Konsole abstürzen. In einigen Fällen gab es sogar Systembricks. Es hat den Anschein, dass sich das Thema wie ein Lauffeuer verbreitet hat und EA hat darauf jetzt offiziell reagiert.

Auf Twitter bestätigte der Publisher, dass die PlayStation 4-Version zu Abstürzen führen könne. EA fordert alle Gamer auf, ihre Abstürze zu teilen. Gemessen an der Anzahl der Meldungen dürfte es sich um ein größeres Problem handeln, als einen einfachen Bug im Spiel.

EA konnte bisher noch kein Update geben, wann wir mit einer Lösung rechnen können. Wir hoffen sehr bald. Vorerst solltest du daher Anthem auf der PS4 meiden. Derweilen kannst du dir die Zeit mit unserem Spieletest zu dem BioWare-Titel vertrösten.