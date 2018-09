Der „Destiny 2-Killer von EA“, Anthem, welches von Bioware entwickelt wird erscheint am 22. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die Demo wird es frühestens drei Wochen vor dem vollständige Release geben, am 1. Februar 2019.

Damit wird es sich nicht mehr um einen Beta-Test handeln, sondern bereits um das vollständige Game. Die Beta-Tests werden anscheinend intern gelöst. EA Access und Origin Access-Abonnenten starten am 1. Februar, alle anderen wahrscheinlich etwas später.

Ebenfalls neu ist dieser Story-Trailer zu Anthem: