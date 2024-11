Diese 5 NFL-Spiele garantieren wahren Spielspaß

Für die meisten von uns mag das ein unerfüllbarer Traum bleiben, aber es gibt doch eine Möglichkeit diesen Titel zu erringen. Denn die nahelegende Lösung ist, in einem Football-Videospiel, in dem Sie mit Ihrem Können und Ihren Strategien gegen den Computer oder Ihre Freunde antreten können, Ruhm und Siege einzufahren.

Es gibt in der Welt des Gamings viele verschiedene Football-Spiele, aus denen Sie jene Spiele auswählen können, die Ihren Wünschen und Vorstellungen entsprechen: Aber der Schlüssel liegt darin, die tatsächlich besten Football-Spiele zu finden.

Entdecken Sie mit uns fünf actiongeladene und spannende Spieleoptionen, die Sie jederzeit ausprobieren können, wenn Sie mindestens eine oder zwei Stunden Zeit haben.

1. Madden NFL 2024

Madden NFL 24 ist ein grundsolides Footballspiel, das durchwegs gut performt.

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Das Gameplay hat merkbare Verbesserungen erfahren, denn vor allem die Spieler sehen in dieser Version um einiges realistischer aus, aber auch die Tackles sind in der Umsetzung wirkungsvoller gestaltet. Ebenfalls wurde die im Spiel verwendete KI auch direkte im der Anwendung optimiert und das Laufspiel ist im Madden NFL 2024 nun besonders zufriedenstellend, da es ein verbessertes Offensivspiel und realistischeren Animationen bietet.

Das Spiel bleibt jedoch aufgrund einiger Nachteile hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das Passspiel hat noch genügend Raum für Verbesserungen und die gelegentlichen Störungen und Inkonsistenzen, die manchmal während des Spiels vorkommen, können den Spielfluss negativ beeinflussen und das Spielfeeling erheblich stören.

Es gibt in der diesjährigen Edition auch nur wenige bahnbrechende Innovationen, die das Spiel hätten aufwerten können. Die Off-Field-Modi und -Funktionen wirken etwas in die Jahre gekommen und das Madden Ultimate Team setzt seine Monetarisierung kontinuierlich fort, was es Gelegenheitsspielern schwer macht, wettbewerbsfähige Teams aufzubauen, ohne dabei echtes Geld ausgeben zu müssen um halbwegs konkurrenzfähig zu bleiben.

Wenn Sie jedoch ein treuer Madden-Fan sind, werden Sie wahrscheinlich mit den Verbesserungen, die Sie vor allem auf dem virtuellen Spielfeld vorfingen, rundum zufrieden sein, und wie bei allen Madden-Spielen lohnt es sich auf jeden Fall, es wenigstens einmal ausprobiert zu haben.

2. NFL 2K5

Jetzt wird es Zeit für einen Ausflug in die Vergangenheit, genauer gesagt in die Zeit vor 20 Jahren.

ESPN NFL 2K5 bietet ein wunderbares Football-Erlebnis mit einem überaus realistischen Spielverlauf, eine atemberaubende Grafik (für die Zeit vor fast einem Vierteljahrhundert) und einem tiefgehenden Spielmodus.

Dieses Spiel war eines der ersten seiner Art, das ein derart ausgefeultes Gameplay bot, und das einem das Gefühl gab, tatsächlich auf dem Spielfeld zu stehen. Die einzelnen Spieler wurden mit detaillierten Animationen realistisch dargestellt, und bei diesem Top-Spiel konnte man sich so richtig in Spielerentwicklung und das Teammanagement vertiefen.

ESPN NFL 2K5 ist wirklich ein Klassiker, der Sie auch in zwei Jahrzehnten noch immer begeistern wird.

3. Weitere Spiele mit NFL-Bezug

Dies ist wahrscheinlich nicht die naheliegendste Wahl, aber mit der ständig verbesserten Grafik von Slot-Spielen haben viele Spieler großen Unterhaltungswert an diesen Spielprodukten gefunden.

So ist beispielsweise Quarterback Fields of Glory ein Slot-Spiel mit einem American-Football-Thema, das komplett mit Voiceovers eines echten US-Sportreporters aufgepeppt wurde. Auf den Walzen, auf denen das eigentliche Spiel stattfindet, befinden sich mehrere Football-Symbole, und mit etwas Glück schaffen Sie es auch, einige im Spiel befindliche Bonusfunktionen zu aktivieren.

Der Nachteil dieser Spiele ist jedoch, dass Sie normalerweise Geld für das Spielen ausgeben müssen, was bei manchen Spielen auf lange Sicht auch zu Problemen führen kann. Um diesen negativen Umstand zu umgehen, können Sie auf mehreren Webseiten jetzt auch eine große Auswahl an verschiedenen Online Casinospielen kostenlos spielen, sodass Sie auch diese NFL-Spiele und deren unterhaltsamen Funktionen genießen können, ohne dabei tief in die Tasche greifen zu müssen.

4. NFL Street 2

NFL Street 2 baut auf dem Erfolg der Vorgängerversion auf und bietet spannende Minispiele, deren Schwerpunkt auf Spielspaß statt Realismus ausgerichtet ist.

Das Spiel fügte dem Streets-Repertoire verbesserte Steuerungen und neue Tricks hinzu, und es war das erste Mal, dass Sie diese in verschiedenen Minispielumgebungen ausprobieren konnten, darunter Crush the Carrier, 4-gegen-4 und Jump Ball Battle.

In diesem Spiel gibt es auch unterschiedliche benutzerdefinierte Optionen, mit denen Sie Ihren eigenen Spieler erstellen und Ihr Team aufbauen konnten, und andere, in der Umsetzung etwas ausgefallene Funktionen, haben dieses Spiel einfach über andere gestellt.

Vielleicht werden einige Spieler bei NFL Street 2 etwas Tiefe vermissen, mit der gegenwärtig viele moderne Spiele ausgestattet sind, aber dieses Spiel besticht im Genre der Arcade-Spiele. Wenn Sie nach einem unterhaltsamen und rasanten Football-Erlebnis suchen, so haben Sie mit dieser Auswahl einen guten Fang gemacht.

5. Tecmo Super Bowl

Tecmo Super Bowl ist ein weiteres legendäres Footballspiel, das seit Jahrzehnten fix in den Herzen der Gamer verankert ist.

Das einfache, aber fesselnde Gameplay ist mit einer Reihe von ikonischen NFL-Spielern und -Teams versehen, sodass Sie schnelle Pässe, strategische Spielzüge und unterschiedliche Verteidigungsvarianten mit Ihren Lieblingsstars, darunter Legenden wie Bo Jackson und Joe Montana, spielen und ausprobieren können.

Auch die strategischen Möglichkeiten in diesem Spiel sind beeindruckend und mit etwas Geschick und Training werden Sie Ihre Gegner mit cleveren Spielzügen und Verteidigungsmanövern gekonnt auszutricksen.

Wenn Sie ein Fan von Retro-Spielen sind oder einfach nur nach etwas Lustigem suchen, um sich für ein oder zwei Stunden die Zeit zu vertreiben, dann kann Tecmo Super Bowl als eine gute Wahl bezeichnet werden.