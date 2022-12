Die besten Filme 2022: Unsere Lieblingsfilme des letzten Jahres

2022 war ein tolles Filmejahr. Wir präsentieren euch die Filme, die uns dieses Jahr am besten gefallen haben:

2022 war ein Kinojahr, das sich fast wieder wie ein gewöhnliches Kinojahr anfühlte. Vergangen scheint die Zeit der großen Flaute von 2020, als pandemiebedingt die Lichtspielhäuser geschlossen blieben und viele Filme verschoben wurden. Vergessen ist 2021, als sich die großen Studios immer noch nicht so recht trauten, ihre Filme auch abseits der hauseigenen Streamingplattformen zu veröffentlichen. 2022 war vielmehr ein Kinojahr, das fast schon ungewöhnlich gewöhnlich wirkte. Falls es solche Jahre denn überhaupt noch gibt. Viele unserer besten Filme 2022 kamen nicht einmal ins Kino.

Denn die meisten Filme werden immer noch per Streaming veröffentlicht. Das Zeitfenster, in dem ein Film im Kino läuft, wird hingegen immer kürzer. Doch wo ein Film schlussendlich gesehen wird, ist im Grunde nicht wichtig. Denn ein guter Film bleibt gut, egal wie groß die Leinwand ist. Auch wenn ich persönlich immer die größte Leinwand bevorzuge. Nichtsdestotrotz war 2022 ein Filmjahr, das viel zu bieten hatte. Ob eindrucksvoller Blockbuster, der im Kino gesehen werden “muss”. Oder stylischer Horrorfilm, der im intimen Setting auf der eigenen Couch am effektivsten ist. 2022 lieferte eine spannende Palette an originellen Geschichte, packender Action und großen Emotionen.

Die besten Filme 2022

Alteingesessene Regisseure meldeten sich nach längeren Pausen zurück. Neue Filmschaffende zeigten ihren Vorgängern, dass sie sich längere Pausen nicht mehr leisten können. Und bisher ungehörte Stimmen ergriffen das Wort, die in den kommenden Jahren nicht mehr zu überhören sein werden. Doch welcher Film war 2022 der beste? Eine Frage, die sich Popkultur-Seiten unweigerlich am Ende des Jahres Stellen müssen. Denn Dezember ist die Zeit der Listen. Und Gamer lieben Listen! Weil es aber nicht DEN besten Film geben kann – denn Geschmäcker sind nun mal verschieden – haben wir euch eine Liste zusammengestellt, mit EINIGEN der besten Filme 2022. Welcher euer Lieblingsfilm war, könnt sowieso nur ihr selbst entscheiden. Welche unsere waren, erfahrt ihr hingegen hier!