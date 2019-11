Death Stranding – Hideo Kojima will den Spielern Freiheit im Gameplay geben, aber nicht in der Geschichte

Death Stranding - (C) Kojima Productions

Hideo Kojima hat den Open-World-Bug mit Metal Gear Solid 5 mitbekommen und es ist etwas, das ihn wirklich angesprochen hat. Er hat schon früher darüber gesprochen, dass er nicht wieder lineare Erfahrungen machen kann, nachdem er zuvor an einem Open-World-Spiel gearbeitet hat. Sein aktueller Titel macht dabei keine Ausnahme. Death Stranding ist ein Open World-Titel.

Kojima sagt, er möchte den Spielern die Freiheit geben, die nur ein offenes Weltspiel bieten kann, indem er den Spielern die Freiheit gibt, zu gehen, wo sie wollen, und Ziele auf verschiedene Arten anzugehen. Er ist jedoch auch der Ansicht, dass die Auswahl der Spieler beim Erzählen und Erzählen von Geschichten dort nicht berücksichtigt werden sollte und dass Spiele, die er erstellt, eine klare Vision haben sollten. Das Gleichgewicht zwischen diesen beiden zu finden, ist etwas, das er jetzt mit seinen Spielen zu tun hat.

„Wie ein Action-Spiel in einer offenen Welt: Sie könnten überall hingehen, richtig? Und du könntest alles tun“, sagte er. „Und du entscheidest, was zu tun ist. Wenn Sie es nicht können, macht es nicht wirklich Spaß, oder? Aber das Geschichtenerzählen: [im Gegensatz zu Mehrfach-Enden] sollte die Geschichte selbst wie ein Schicksal sein.” „Wenn der Charakter sterben soll, können Sie [der Spieler] das nicht vermeiden. (…) Es ist ein Schicksal. Die Freiheit des Spiels und auch das Schicksal, die Zeit, die in der Geschichte vergeht, versuche ich, diese beiden Welten in Einklang zu bringen. Es ist schwer zu balancieren, aber ich denke, es gibt Möglichkeiten, das wirklich auszugleichen. “

Kojima fuhr fort, dass er für seine Titel häufig Elemente des Gameplays ändert, basierend auf dem Feedback, das er erhält, und dem, was die Fans sagen, aber was die Themen und die Geschichte betrifft, erzählt er immer die Geschichte, die er will ohne Kompromisse erzählen.

“Nun, das Thema der Geschichte oder etwas wirklich Neues muss ich selbst herausbringen”, sagte er. „In Spielen kontrollieren die Benutzer tatsächlich, was die Ausgabe ausmacht, das endgültige Spiel. Also muss ich über die Benutzeroberfläche oder das Gameplay nachdenken. Also höre ich den Benutzern zu, weil die Spieler ein Teil davon sind, sie müssen es spielen. Also beobachte ich viel, höre mir an, was sie sagen, und ändere es irgendwie. Aber nicht die Geschichte oder das Thema. Das ist nur von mir.”

Death Stranding erscheint am 8. November für die PS4. Bei Metacritic.com erreicht der Titel 84/100 bei 63 positiven, 12 mittelmäßigen und 1 negativer Kritik.

Quelle: MetalGearInformer.com