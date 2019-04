Share on Facebook

Days Gone nähert sich seinem Releasetermin, welcher bereits in weniger als zwei Wochen ist. Nun haben wir auch Details darüber, wie groß die Dateigröße des Spiels sein wird. Immerhin muss man genüg Speicherplatz parat haben, wenn man ein neues Spiel installiert.

Der Open World-Titel Days Gone macht hier keine Ausnahme, denn immerhin benötigt es 67 GB auf eurer PS4-Festplatte. Wie Gamingbolt berichtet wird das Day-One-Update (Versionsnummer 1.02) nicht sonderlich groß ausfallen, ohne dabei die Dateigröße zu erwähnen. Es sollen nur kleinere Bugs im Spiel beseitigt werden, daher auch ein relativ kleiner Download. Die zusätzliche Entwicklungszeit dürfte sich also ausgezahlt haben – für uns Gamer.

Die Zombie-Horden werden am 26. April exklusiv für die PS4 freigesetzt. Auch erst an diesem Tag werden Spieletests freigegeben. Die ersten Streams wird es etwas früher geben, nämlich am 22. April 2019.