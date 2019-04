Days Gone hat einen großen Fokus auf die Erzählung, aber das bedeutet nicht, dass das Gameplay eingeschränkt wird. Die Entwickler von SIE Bend Studio haben offensichtlich große Anstrengungen unternommen, um den Spielern eine Vielzahl von Optionen für verschiedene Aspekte des Spielerlebnisses zu bieten – und dazu zählt auch, wie viele Fähigkeiten sie den Spielern bieten.

In einem aktuellen Video von YouTuber JorRaptor wurden alle freischaltbaren Fähigkeiten in Days Gone enthüllt (Das Video findet ihr unterhalb). Dazu gehören die Art von „Focused Shot“, mit der Spieler die Zeit verlangsamen und Waffen mit größerer Genauigkeit schießen können. Max Payne und seine Bullet-Time haben auch noch im Jahr 2019 ihre Gültigkeit.

Die Fähigkeiten werden in drei Kategorien unterteilt: Nahkampf, Distanz und Überleben. Je nachdem welcher Stil am besten zu deinem Spielstil passt, kannst du dich hinauf-leveln. In jeder Kategorie gibt es fünfzehn Fertigkeiten, die freigeschaltet werden müssen, was bedeutet, dass es viele Optionen gibt. Natürlich können viele Fertigkeiten nur freigeschaltet werden, wenn man bestimmte andere Fertigkeiten freigeschaltet hat.

Days Gone startet am 26. April exklusiv für die PS4. In unserer aktuellen DailyGameTV-Sendung findet ihr den Titel ebenfalls wieder!