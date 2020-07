Das virale Indie-Spiel Cloud Gardens lässt Spieler Pflanzen im Ödland anbauen

Ein bevorstehendes Indie-Spiel mit dem Titel Cloud Gardens, das es den Spielern ermöglicht, Samen zu pflanzen und zu lernen, wie man sie zum Gedeihen bringt, wurde von seinem Entwickler auf Twitter angekündigt.

Obwohl im Sommer erstaunliche Spielenachrichten zu verzeichnen waren und PC-Ports wie Horizon: Zero Dawn zu Steam kommen, befinden sich neue PC-AAA-Spiele derzeit in einer Flaute. Es ist die perfekte Zeit für PC-Spieler, einige experimentelle Spiele von kleinen Entwicklern auszuprobieren. Derzeit dominiert das neue Überlebensspiel Grounded den Steam-Verkauf. Später in diesem Jahr sollten Spieler auf die Veröffentlichung des entspannenden Pflanzensandbox-Titels Cloud Gardens vom Entwickler Noio achten.

Das Ziel des Spiels ist es, Samen an den richtigen Stellen in den Lo-Fi Szenen zu pflanzen, um die Landschaft so zu manipulieren, dass sie brutal schön wird und „Hunderte von weggeworfenen Objekten wiederzuverwenden, um einzigartige Strukturen zu schaffen“ in einer Landschaft, in der die Natur vertrieben wurde.

Soo.. official announcement time! 🎉 Cloud Gardens is a chill game about using plants to overgrow post-industrial wasteland dioramas 🌱🌴🌿 Aiming to release on Steam EA later in 2020 https://t.co/zhl7xwPDvz RTs and wishlists are super appreciated! 💞#CloudGardens #indiegame pic.twitter.com/SoyAgxv5gs — Thomas van den Berg ⛰ (@noio_games) July 28, 2020

Das Gameplay soll entspannt sein und Freude an der eigenen kreativen Fähigkeit des Spielers fördern. Es wird eine Kampagne mit sechs Kapiteln geben, in der das Ziel darin besteht, die Natur mit der vom Menschen geschaffenen Landschaft in Einklang zu bringen, wobei jedes Kapitel mit geborgenen Objekten und üppiger Vegetation abgedeckt wird. Eine Anzeige hilft dem Spieler, seinen Fortschritt zu verfolgen, aber für diejenigen, die sich lieber ohne Ziele entspannen möchten, steht ein Sandbox-Modus zur Verfügung.

Cloud Gardens wird später im Jahr 2020 zu Steam kommen.