Cyberpunk/ Witcher: Mögliche Fortsetzungen ab 2022 in Entwicklung

Cyberpunk 2077 (C) CD Projekt Red

Der Release von Cyberpunk 2077 verlief alles andere als reibungslos. Obwohl das Spiel fast sieben Jahre in Entwicklung war, war es bei der Veröffentlichung auf den alten Konsolen nahezu unspielbar. Ein neuster Patch brachte derweil einige Verbesserungen. Bereits Witcher 3 war jedoch von einigen Bugs und Fehlern geplagt, jedoch nicht so gravierende. Während einer Strategie-Präsentation der Entwickler, wurde jedoch bekannt gegeben, dass für die kommenden Fortsetzungen der beiden Spiele in Zukunft einiges anders gemacht wird. Die Entwicklung soll dabei simultan ab 2022 beginnen.

Der Plan der Entwickler ist dabei an zukünftigen großen Franchise-Spielen gleichzeitig zu arbeiten. Bisher haben sie sich immer nur auf ein Spiel beschränkt. Damit das auch besser gelingt, planen sie über das kommende Jahr hinweg zahlreiche Neuzugänge in ihr Team aufzunehmen.

Die Entwicklerteams sollen dann an beiden Projekten – etwa Cyberpunk 2077 und Witcher 4 – gleichzeitig arbeiten. Des Weiteren sollen die Kapazitäten der eigenen Game Engine ausgearbeitet werden. Damit sollen NPC-Routinen und die Spielcharakter-Kontrolle in mehreren Spielen gleichzeitig einsetzbar sein.

Cyberpunk und Witcher ab 2022:

Der Chief Technology Officer des polnischen Unternehmens Pawel Zawodny deuten an, aus den Fehlern von Cyberpunk 2077 gelernt zu haben: ,,Wir möchten sicherstellen, dass wir mit zwei weltweiten Marken gleichzeitig arbeiten können, während wir auch die höchste Qualität der Produkte garantieren können.“ Er führt weiter aus:

,,Wir betonen technologischen Fortschritt und wir wollen flexible Teams zusammenstellen, die unterschiedliche Spezialisierungen und Kompetenzen vereinen. […] Diese Teams werden weiters unterstützt von einer übergreifenden Projektgruppe aus Experten, die – je nach Expertise – zu Schlüsselaspekten der Entwicklung beitragen können. All diese Veränderungen zielen darauf ab, dass es uns möglich ist, an mehrere AAA Spielen und Expansionen gleichzeitig zu arbeiten, beginnend mit 2022.“

CD Projekt Red möchte jedoch noch kein genaues Projekt ankündigen. Hier spricht vermutlich die Erfahrung, die das Studio mit Cyberpunk 2077 gemacht hat. So haben sie das Spiel viel zu früh angekündigt, als eine Fertigstellung noch in weiter Ferne war. Als die beiden Hauptmarken der Entwickler ist eine zukünftige Produktion ab 2022 der beiden Marken jedoch durchaus vorstellbar.