Cyberpunk 2077-Screenshot zeigt die Slums von Night City

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt RED

Wir werden uns das Gameplay von Cyberpunk 2077 wahrscheinlich erst im November auf der EGX Berlin-Konferenz genauer ansehen können, aber das hindert CD Projekt RED in der Zwischenzeit nicht daran, Teile des Spiels wegzulassen. Früher hatten wir tagsüber eine coole Einstellung von Night City, aber jetzt können wir die “dünklere” Seite der Stadt in einem neuen Screenshot sehen, der die Slums der Stadt zeigt, in denen alles Mögliche passiert.

Über den offiziellen Twitter-Account des Spiels wird ein Screenshot der Slums von Night City veröffentlicht. Es ist dunkel, schmutzig und lässt viel zu wünschen übrig. Zusammen mit steht eine bedrohliche Botschaft, die besagt, dass man am Ziel ankommt. So viele verschiedene Wege, die in den dunklen Teilen der Slums führen könnten.

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 auf PlayStation 4, Xbox One, PC und Stadia. Der polnische Entwickler arbeitet zudem auch an einer Fortsetzung zu The Witcher.