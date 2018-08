Mike Pondsmith, der Schöpfer von Cyberpunk 2020, konnte etwas mehr vom Gameplay für Cyberpunk 2077 sehen, als Pressevertreter auf der E3 2018. Pondsmith sprach unter anderem darüber, wie gut die First-Person-Perspektive funktioniert und wie das Spiel sowohl politisch als auch persönlich ist.

Im Gespräch mit Polygon bei Gen Con gab Pondsmith einige neue Einblicke in das Game. Er beschrieb, wie das Fehlen von Situationsbewusstsein, das mit der First-Person-Perspektive einhergeht, zu einer kraftvollen Erfahrung führt.

Er sagte:

„Ich habe viel mehr durchwandern müssen, als auf der E3 gezeigt wurde. Die Sequenzen, in denen du zum Ripperdoc gehst und all das. Es gibt ganze Viertel in denen du herumlaufen kannst und du kannst den Gerüchten der Leute zuhören. Weil es in der ersten Person ist, was ich liebe ist, dass du das Zeug peripher bekommst. Du könntest durch die Straße gehen, um etwas zu holen und jemanden hinter dir etwas sagen hören, und du musst dich umdrehen und herausfinden, wer es in einer Menschenmenge gesagt hat und wo. Du hast kein vollständiges Situationsbewusstsein, was es zu einer viel mächtigeren Erfahrung macht.“