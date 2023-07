Coverstar von “EA SPORTS FC” 24 angeblich Erling Haaland

Kylian Mbappe zierte das Cover von FIFA 21, FIFA 22 und FIFA 23. Für EA SPORTS FC 24 soll angeblich Erling Haaland am Cover sein!

Vom "Dreiecksspiel" reden nicht nur Fußball-Trainer, sondern auch EA. - (C) Electronic Arts

Wer ziert das Cover des FIFA 23-Nachfolgers EA SPORTS FC? Allem Anschein nach dürfte der Manchester City-Stürmer und Torschützenkönig der vorherigen Premier League-Saison Erling Haaland am Cover von EA SPORTS FC vertreten sein.

Woher stammt das Gerücht? Dataminer billbil-kun behauptete zudem auch gestern, dass die Fußballsimulation am 29. September 2023 veröffentlicht wird. Bisher hatte billbil-kun eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei Produktleaks.

WERBUNG WERBUNG

EA SPORTS FC: Cover mit Erling Haaland?

Kylian Mbappé, 24-jähriger Kapitän der französischen Nationalmannschaft und Paris Saint-Germain-Star, war die letzten 3 FIFA-Ausgaben am Cover zu sehen. Zumindest auf dem Cover der Standard-Edition soll dies nun Haaland werden.

Obwohl der Leaker aus urheberrechtlichen Gründen das Cover von EA SPORTS FC nicht teilen kann (via Dealabs.com), beschreibt billbil-kun das Bild so, dass es Haaland “in einem Champions-League-Spiel zeigt, kurz davor, mit weit geöffnetem Arm einen Schuss zu machen”. Du wirst Haaland auch in der Ultimate Edition des Spiels sehen können, wo er von 30 weiteren ehemaligen und aktuellen männlichen und weiblichen Spielern begleitet wird.

Erling Haaland kickte vor einigen Jahren in Österreich

Als Fußballinteressierter Mensch wird man den Namen Haaland schon öfters gehört haben. Der am 21. Juli 2000 geborene Norweger kickte 2019 beim österreichischen Serienmeister FC RB Salzburg. In 16 Spielen schoss er dabei 18 Tore. Von 2020 bis 2022 spielte er beim deutschen Vizemeister Borussia Dortmund in 67 Spielen und hatte eine Bilanz von 62 Toren vorzuweisen. Seit 2022 ist er bei Manchester City unter Vertrag und konnte bei 34 Spielen beeindruckende 36 Tore schießen.

Laut billbil-kun wird die Ultimate Edition In-Game-Renderings von 31 Fußball-Spielern enthalten, darunter Vinicius Jr, Son Heung-min, Sam Kerr, Zinedine Zidane, Johann Cruff und Pelé.

EA SPORTS FC eine Woche früher spielen?

Electronic Arts (EA) bot für einige Editionen von FIFA 23 die Möglichkeit des Early Access an. Dies bedeutet, dass du das Spiel vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum spielen kannst. Normalerweise erhältst du während des Early Access einige Tage vor dem offiziellen Start Zugang zum Spiel. Dieses Prozedere wird uns wohl auch für EA SPORTS FC bevorstehen.

Um FIFA 23 früher spielen zu können, musstest du die entsprechende Edition des Spiels kaufen. In der Regel ist dies die Ultimate Edition oder eine andere spezielle Edition, die den Early Access beinhaltet. Diese Editionen sind oft etwas teurer als die Standardversionen.

Die Entwickler werden voraussichtlich in diesem Monat (angeblich am 13. Juli) eine ausführliche Vorstellung von EA SPORTS FC geben. Dann werden Release-Termin, neue Gameplay-Inhalte und die Coverstars präsentiert.