Chernobylite erscheint am 21. April für Xbox Series X/S und PS5

Die "Enhanced Edition" für PS5 und Xbox Series X/S von Chernobylite bringt Raytracing und verbesserte Grafik und wird am selben Tag mit dem Blue Flames-DLC auch auf dem PC veröffentlicht.

Chernobylite startet am 21.4. auch für PS5 und Xbox Series X/S. - (C) The Farm 51