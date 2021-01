Cyberpunk 2077: CDPR-Chef äußert sich zu den Entwicklungsvorwürfen

Cyberpunk 2077 (C) CD Projekt Red

Der Start von Cyberpunk 2077 war ein großes Durcheinander und CD Projekt RED war in den letzten Wochen mit den Konsequenzen konfrontiert, von Klagen bis hin zu möglichen Geldstrafen. Kürzlich hat ein Bericht von Bloombergs Jason Schreier die Entwicklungsprobleme des Spiels beleuchtet und über Crunch, Missmanagement und mehr gesprochen. Jetzt hat CD Studio RED-Studioleiter Adam Badwoski auf bestimmte Teile dieses Berichts reagiert.

In dem oben genannten Bericht ging es um die E3 2018-Demo des Spiels, die als „Fälschung“ bezeichnet wurde, da die wichtigsten Gameplay-Elemente und -Systeme zu diesem Zeitpunkt in der Entwicklung des Spiels weder finalisiert noch codiert waren. Badowski gibt an, dass vieles, was in der Demo gezeigt wurde, es in das endgültige Spiel geschafft hat, bevor er hinzufügt, dass die Entwicklung von Spielen nicht linear erfolgt und dass die Demo aus diesem Grund als Work in Progress bezeichnet wurde.

In dem Bericht wurde auch erwähnt, dass „die meisten Mitarbeiter“ von CD Projekt RED wussten, dass es nicht möglich ist das Spiel zum angedachten Release Termin im Jahr 2020 fertig zu stellen, da viele im Studio mehrere Verzögerungen gab. Badowski gibt in seiner Antwort an, dass Schreier für seinen Bericht mit 20 Personen aus einem Studio mit über 500 Mitarbeitern gesprochen habe und dass dies nicht als „die meisten Mitarbeiter“ definierbar sei.

Badowski hat auch einen Auszug aus dem Bericht angesprochen, der über Kommunikationslücken im Studio spricht, da in das Projekt Menschen mit verschiedensten Sprachen verwickelt waren und nicht-polnische Sprecher sich in einem weitgehend polnischen Studio unwohl fühlten. Badowski gibt an, dass unternehmensweite E-Mails, Ankündigungen und Besprechungen Englisch erforderten und dass die Mitarbeiter des Studios aus über 40 Nationalitäten stammen. Dieser spezielle Teil wurde aus Schreiers ursprünglichem Bericht entfernt.

Cyberpunk 2077: Badowski äußert sich nicht zu den Krisen im Studio

Seltsamerweise wurden Berichte über die Krise nicht angesprochen. Schreier hat auf seinem Twitter-Account auch erwähnt, dass CD Projekt RED vor der Veröffentlichung dieses Berichts kontaktiert wurde, sich jedoch weigerte, zu dessen Inhalt Stellung zu nehmen, und dass keine Mitarbeiter für Zitate oder Interviews zur Verfügung gestellt wurden.

Cyberpunk 2077 ist ab sofort für PC, Google Stadia, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.

I’ve read your piece and tweets, thank you for the read. I have some thoughts. https://t.co/T3qACdrnwM pic.twitter.com/wuzy5lXoqQ — Adam Badowski⚡️ (@AdamBadowski) January 16, 2021