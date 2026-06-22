Capcom: Dank Resident Evil, Monster Hunter und Street Fighter Verkaufsrekorde!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Capcom hat im letzten Geschäftsjahr abermals einen historischen Meilenstein erreicht: insgesamt konnte der Videospielpublisher den höchsten Absatz in seiner Unternehmensgeschichte erzielen. Dies war das 9. Jahr in Folge mit Rekordgewinn.

Wie viele Videospiele wurden verkauft?

Capcom konnte in dem Geschäftsjahr, welches in diesem Frühjahr endete 59,07 Millionen Videospiele verkaufen. Im Vorjahr war es ebenfalls ein Rekord für das Unternehmen. Da waren es 51,87 Millionen verkaufte Videospiele.

Nicht nur Konsolen

Aber Capcom setzt seine Videospiele nicht nur auf den Konsolen ab. Auch der PC-Markt wird immer wichtiger für das japanische Unternehmen. So beträgt dieser mittlerweile ebenso einen erheblichen Anteil der Gesamtverkäufe.

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Welche Marken von Capcom haben sich am meisten verkauft?

Die Resident Evil-Reihe hat erneut den Löwenanteil der Verkäufe ausgemacht. Besonders der neueste Teil Requiem hat in kürzester Zeit mehrere Millionen Einheiten abgesetzt. Und dennoch haben die älteren Titel von Capcom, die sogenannten Katalogtitel, insgesamt 83 Prozent zum jährlichen Verkaufsrekord beigetragen. Darunter gehören Franchisen wie Devil May Cry, Monster Hunter oder Street Fighter. In all den Jahren haben sich schon über 100 verschiedene Capcom-Titel über eine Million Mal verkauft!

Gesamtverkäufe der Capcom Franchisen

An erster Stelle steht das Resident Evil Franchise. Gefolgt von Monster Hunter und Street Fighter. Vor Devil May Cry liegt noch das Mega Man Franchise. Hier im Detail:

Resident Evil : über 180 Millionen verkaufter Titel

: über 180 Millionen verkaufter Titel Monster Hunter : über 130 Millionen verkaufter Titel

: über 130 Millionen verkaufter Titel Street Fighter : über 57 Millionen verkaufter Titel

: über 57 Millionen verkaufter Titel Mega Man : über 43 Millionen verkaufter Titel

: über 43 Millionen verkaufter Titel Devil May Cry : über 35 Millionen verkaufter Titel

Wurden die Titel digital oder physisch erworben?

Besonders die digitalen Verkäufe dominieren. Teilweise wurden über 93 Prozent der Titel digital verkauft. Ein Trend in der Videospielbranche in welcher physische Titel an Bedeutung verlieren.

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Capcoms Erfolg setzt sich aus einer Kombination ihrer langlebigen Franchisen, digitalen Angeboten und immer mehr PC-Spielern zusammen. Nicht nur neue Titel sind für Capcom wichtig, sondern besonders die Klassiker. Dass Capcom viel auf ältere Videospiele setzt ist eine Strategie, welche sich die gesamte Videospielkonkurrenz abschauen sollte.

Quelle: capcom.co.jp