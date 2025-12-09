Call of Duty: Black Ops 7 Zombies – Tactical Equipment freischalten und nutzen, so einfach geht’s

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Taktische Ausrüstung spielt in Call of Duty: Black Ops 7 Zombies eine entscheidende Rolle für das Überleben und die Kontrolle der Zombie-Horden, besonders in den hohen Runden. Ob du dich selbst heilen, Elite-Gegner ablenken oder ganze Horden eliminieren musst – die richtige Taktikausrüstung kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeuten. Insgesamt stehen dir sieben verschiedene Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung.

Dieser Guide zeigt dir, wie du alle Gegenstände freischaltest und welche Ausrüstung du unbedingt in dein Loadout oder deine Crafting-Routine aufnehmen solltest.

Freischaltmechanik: Leveln und Crafting

Es gibt zwei primäre Wege, um die Taktische Ausrüstung in BO7 Zombies zu nutzen:

Level-Freischaltung: Die meisten Gegenstände werden freigeschaltet, indem du dein globales Spielerlevel im Spiel erhöhst. Freigeschaltete Ausrüstung kann dann in dein Loadout aufgenommen werden. Salvage-Crafting: Unabhängig vom Level kann jeder freigeschaltete Gegenstand während eines Matches an den Crafting Tables (Handwerkstischen) mit Salvage (Bergungsmaterial) gekauft werden.

Beachte, dass der Cymbal Monkey und die LT53 Kazimir besondere Ausnahmen sind: Sie sind zwar an ein Level gebunden, können aber nicht in dein Loadout aufgenommen werden. Du kannst sie nur während eines Matches am Crafting Table erwerben.

Ausrüstung Freischalt-Level Salvage-Kosten pro Nutzung Loadout verfügbar? Stun Grenade Level 1 250 Salvage Ja Stim Shot Level 21 250 Salvage Ja Cymbal Monkey Level 24 1.000 Salvage Nein (nur Crafting) Psych Grenade Level 29 800 Salvage Ja Hunter Bot Level 42 250 Salvage Ja LT53 Kazimir Level 47 1.500 Salvage Nein (nur Crafting) Decoy Level 50 500 Salvage Ja

Die Top-Tier-Ausrüstung (S-Tier): Notfall und Massenkontrolle

Diese Ausrüstungsgegenstände sind unverzichtbar, um dich in kritischen Situationen zu retten oder riesige Horden schnell zu kontrollieren.

LT53 Kazimir (Level 47, 1.500 Salvage)

Die LT53 Kazimir ist die ultimative Waffe zur Zombiekontrolle und ist sowohl defensiv als auch offensiv unübertroffen. Sie ist der teuerste Gegenstand im Spiel, aber ihren Preis absolut wert.

Funktion: Beim Werfen erzeugt die Kazimir-Granate ein schwarzes Loch . Alle umliegenden Zombies werden sofort eingesaugt und sterben. Sie können dem Sog nicht entkommen.

Beim Werfen erzeugt die Kazimir-Granate ein . Alle umliegenden Zombies werden sofort eingesaugt und sterben. Sie können dem Sog nicht entkommen. Endgame-Nutzen: Sie ist perfekt, um einen Fluchtweg zu schaffen, Teamkollegen wiederzubeleben oder einen Bosskampf einzuleiten. Sie hat keine Verzögerung beim Wurf und zieht die Bedrohung sofort von dir ab.

Sie ist perfekt, um einen Fluchtweg zu schaffen, Teamkollegen wiederzubeleben oder einen Bosskampf einzuleiten. Sie hat keine Verzögerung beim Wurf und zieht die Bedrohung sofort von dir ab. Einschränkung: Du musst das hohe Level 47 erreichen, um sie freizuschalten, und sie kann nur über den Crafting Table während des Spiels erworben werden. Beginne frühzeitig, Salvage zu sammeln, um sie in späteren Runden stapeln zu können.

Stim Shot (Level 21, 250 Salvage)

Der Stim Shot ist keine Kontrollwaffe, sondern ein reines Überlebenswerkzeug und zählt zu den besten Taktik-Ausrüstungen, da es dir sofortiges Überleben sichert.

Funktion: Bei Verwendung beginnt eine extrem schnelle Gesundheitsregeneration .

Bei Verwendung beginnt eine extrem schnelle . Endgame-Nutzen: In hohen Runden töten Zombies dich extrem schnell. Der Stim Shot ermöglicht es dir, feindliche Treffer zu „überheilen“ und somit dem Tod zu entgehen, selbst wenn du in einer Ecke feststeckst. Er ist besonders nützlich gegen Gegner, die Schaden über Zeit verursachen, und kann gestapelt werden, um dich durch eine Todeszone zu drücken. Die geringen 250 Salvage-Kosten machen ihn zu einem effizienten Kauf, sobald du ihn auf Level 21 freigeschaltet hast.

Kontrolle und Ablenkung (A- und B-Tier)

Diese Gegenstände bieten exzellente Möglichkeiten zur temporären Kontrolle des Schlachtfelds, wenn du keine Kazimir zur Verfügung hast.

Cymbal Monkey (Level 24, 1.000 Salvage)

Ein Klassiker, der niemals enttäuscht, aber teuer ist.

Funktion: Löst eine bezaubernde Musik aus, die alle umliegenden Zombies anzieht. Nach einer kurzen Verzögerung explodiert der Monkey und tötet die meisten von ihnen.

Löst eine bezaubernde Musik aus, die anzieht. Nach einer kurzen Verzögerung explodiert der Monkey und tötet die meisten von ihnen. Nutzen: Ideal, um dir Luft zu verschaffen, einen Wiederbelebungsversuch zu starten oder dich neu zu positionieren. Die Kosten von 1.000 Salvage sind hoch, aber die umfassende Ablenkung und die garantierte Explosion rechtfertigen den Preis.

Psych Grenade (Level 29, 800 Salvage)

Eine neue und kreative Option für die Massenkontrolle.

Funktion: Erzeugt nach der Explosion eine Gaswolke. Zombies in der Wolke halluzinieren und werden zu temporären Verbündeten (ähnlich dem Brain Rot Ammo Mod). Sie beginnen, ihre eigenen Artgenossen anzugreifen.

Erzeugt nach der Explosion eine Gaswolke. Zombies in der Wolke (ähnlich dem Brain Rot Ammo Mod). Sie beginnen, ihre eigenen Artgenossen anzugreifen. Nutzen: Äußerst effektiv gegen große Horden. Du kannst dich zurücklehnen und zusehen, wie sich die Horde selbst dezimiert, während du dich anderen Zielen widmest. Die 800 Salvage-Kosten sind moderat für den Effekt.

Decoy (Level 50, 500 Salvage)

Ein preisgünstiger Ablenker für späte Runden.

Funktion: Löst eine Ablenkung aus, die Zombies anzieht und sie für kurze Zeit an Ort und Stelle hält. Im Gegensatz zum Cymbal Monkey explodiert sie nicht .

Löst eine Ablenkung aus, die Zombies anzieht und sie für kurze Zeit an Ort und Stelle hält. Im Gegensatz zum Cymbal Monkey . Nutzen: Die Decoy-Granate ist mit 500 Salvage relativ günstig und kann schnell geworfen werden. Obwohl die Dauer begrenzt ist, ist sie perfekt, um kurzfristig eine Gasse freizumachen oder einen Elite-Gegner abzulenken, ohne eine wertvolle Explosion verschwenden zu müssen.

Start- und Situations-Ausrüstung (C-Tier)

Stun Grenade (Level 1, 250 Salvage)

Die Stun Grenade ist deine Standard-Taktikausrüstung und überraschend effektiv.

Funktion: Setzt Gegner im Explosionsradius kurzzeitig außer Gefecht.

Setzt Gegner im Explosionsradius kurzzeitig außer Gefecht. Nutzen: Ideal, um Horden in frühen Runden zu stoppen, damit du sie leicht abschießen kannst, oder um Elite-Gegner wie Zursa zu betäuben und ihre gefährlichen Angriffe zu unterbrechen. Die niedrigen 250 Salvage-Kosten machen sie zum perfekten Backup-Tool.

Hunter Bot (Level 42, 250 Salvage)

Der Hunter Bot ist ein explosiver Mini-Drone, der Elite-Gegner jagt.

Funktion: Wird in die Luft geworfen und visiert Elite-Gegner an, bevor er explodiert.

Wird in die Luft geworfen und visiert Elite-Gegner an, bevor er explodiert. Nutzen: Leider ist der verursachte Schaden oft zu gering, um wirklich effektiv gegen die großen Elite-Gegner zu sein. Obwohl er billig ist (250 Salvage), gibt es effektivere Schadensquellen, und der Wurf kann Zeit kosten, die du besser für das Schießen verwenden solltest. Er wird daher meistens nur situativ eingesetzt.

