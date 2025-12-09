Call of Duty: Black Ops 7 Zombies – Permanent Perks freischalten

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Permanent Perks (Permanenten Vorteile) in Call of Duty: Black Ops 7 Zombies sind ein „Game Changer“. Sie modifizieren die traditionelle Mechanik des Zombie-Modus fundamental, indem sie einen einmal erworbenen Vorteil für die Dauer des aktuellen Matches vor dem Verlust bei einem Niedergeschlagenwerden schützen. In den klassischen Call of Duty-Zombies-Titeln verlor man alle Perks, sobald man wiederbelebt werden musste. In Black Ops 7 kannst du diese Angst eliminieren – vorausgesetzt, du bist bereit, einen sehr kostspieligen und zeitaufwendigen Prozess zu durchlaufen.

Um dir diese lebensrettende Sicherheitsmarge zu verschaffen, musst du zwei Hauptanforderungen erfüllen. Dieser Guide führt dich detailliert durch die Strategie, um alle deine Perks permanent zu machen.

Strategisches Ziel: Alle 12 Perk-a-Colas erwerben

Die Grundlage für das Freischalten von Permanent Perks ist der vollständige Besitz aller Vorteile auf der Karte „Ashes of the Damned“.

Die Kostenbarriere

Dies ist der schwierigste Schritt, da er enorme Ressourcen bindet. Normalerweise kostet der erste Perk 2.500 Essence. Mit jedem weiteren erworbenen Perk steigt der Kaufpreis des nächsten Perks um 500 Essence. Um alle 12 verfügbaren Perk-a-Colas zu erwerben, musst du insgesamt rund 63.000 Essence ausgeben.

Essenz-Farming-Tipps

Um diese gewaltige Menge an Essence zu farmen, musst du folgende Strategien anwenden:

Höhere Runden: Je höher die Runde, desto mehr Punkte erhältst du pro Kill. Plane, das Spiel in höhere Runden zu verlängern (Runde 30 und höher), um die Essenz-Einnahmen zu maximieren.

Je höher die Runde, desto mehr Punkte erhältst du pro Kill. Plane, das Spiel in höhere Runden zu verlängern (Runde 30 und höher), um die Essenz-Einnahmen zu maximieren. Waffenwahl und Kill-Methoden: Nutze Waffen, die dir maximalen Punktgewinn ermöglichen, wie die Pack-a-Punch-Pistole oder Schrotflinten mit breiter Streuung, um viele Treffer zu erzielen.

Nutze Waffen, die dir maximalen Punktgewinn ermöglichen, wie die Pack-a-Punch-Pistole oder Schrotflinten mit breiter Streuung, um viele Treffer zu erzielen. Zentrale Kaufquelle (Wunderfizz): Sobald du die nötigen Punkte hast, kannst du die Perks entweder an ihren individuellen Automaten kaufen oder, was in hohen Runden effizienter ist, am Der Wunderfizz-Automaten.

Der Wunderfizz-Automat

Der Wunderfizz-Automat ist ein zentraler Perk-Spender. Er erscheint im nördlichen Bereich des Janus Towers Plaza, nachdem du Runde 20 überschritten hast. Er ist von entscheidender Bedeutung, da er dir ermöglicht, die letzten, teuren Perks schnell zu erwerben, ohne weite Strecken auf der Karte zurücklegen zu müssen.

T.E.D.D. Tasks mit Maximalrang abschließen

Nachdem du alle 12 Perk-a-Colas erworben hast – und somit dein Inventar „voll“ ist – beginnt die Konvertierung. Nun musst du dich den T.E.D.D. Tasks widmen, die du durch das Annehmen von Missionen im Spiel findest.

Ort und Zeit der Tasks

Frequenz: T.E.D.D. Tasks erscheinen alle 4 bis 6 Runden an einer zufälligen Stelle auf der Karte.

T.E.D.D. Tasks erscheinen an einer zufälligen Stelle auf der Karte. Sichtbarkeit: Du erkennst einen aktiven Task an einem wirbelnden Portal am Himmel über dem zufälligen Standort. Die Position wird auch auf deiner Minimap und deinem HUD angezeigt.

Die Anforderung „Maximalrang“

Der Schlüssel zur Freischaltung der Permanent Perks liegt darin, die T.E.D.D. Tasks mit dem maximalen Rang abzuschließen.

Der Abschluss mit Maximalrang belohnt dich mit Legendärem Loot, der nahezu immer einen Mystery Perk enthält.

Der Konvertierungsmechanismus zum Permanent Perk

Wenn du den Mystery Perk gewinnst, während du bereits alle 12 Perk-a-Colas besitzt, kann das Spiel dir keinen weiteren Vorteil mehr hinzufügen. Anstatt einen nutzlosen Perk zu geben, konvertiert das Spiel den Gewinn automatisch in einen Permanent Perk für einen deiner aktuell gehaltenen Vorteile.

Erfolg: Eine Benachrichtigung am rechten Bildschirmrand bestätigt, welcher Perk erfolgreich in einen permanenten Vorteil umgewandelt wurde.

Dieser Perk ist nun für den Rest des Matches vor dem Verlust geschützt. Wenn du niedergehst und wiederbelebt wirst, wird dieser spezifische Vorteil nicht aus deinem Inventar entfernt.

Strategie zur Vervollständigung

Da du nur einen Permanent Perk pro erfolgreichem T.E.D.D. Task freischaltest, musst du diesen gesamten Prozess zwölfmal wiederholen, um alle Vorteile permanent zu machen.

Kontinuierlicher Zyklus: Du musst Runde für Runde spielen, T.E.D.D. Tasks abschließen und auf das Erscheinen neuer Tasks warten.

Du musst Runde für Runde spielen, T.E.D.D. Tasks abschließen und auf das Erscheinen neuer Tasks warten. Geduld und Präzision: Das Erreichen aller Permanent Perks ist ein langer Marathon. Fokussiere dich darauf, die T.E.D.D. Tasks schnell und effizient abzuschließen, um die Chance auf den Mystery Perk und damit die Konvertierung zu maximieren.

Sobald du alle 12 Permanent Perks freigeschaltet hast, bist du für die höchsten Runden gewappnet. Diese permanente Sicherheit eliminiert einen der größten Stressfaktoren im Zombie-Modus und macht die Bewältigung des Main Easter Eggs oder das Erreichen rekordverdächtiger Runden deutlich einfacher.

