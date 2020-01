BioShock-Spiele wurden für Nintendo Switch bewertet

BioShock - (C) 2K

Das Taiwan Rating Board hat BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered und BioShock Infinite: The Complete Edition sowie das Paket BioShock: The Collection für die Nintendo Switch klassifiziert.

Die Auflistungen enthalten keine geplanten Veröffentlichungstermine für die offiziell nicht angekündigten Produkte. Publisher 2K gab im Dezember bekannt, dass die Arbeit an einem vierten Eintrag im BioShock-Franchise in seinem neu angekündigten Cloud Chamber-Studio begonnen hat. Scott Sinclair, der Art Director von des originalen BioShock und BioShock Infinite, arbeitet an dem neuen Spiel, das “für die nächsten Jahre” in Entwicklung sein wird.

Laut Kelley Gilmore, der globalen Studioleiterin von Cloud Chamber, gehören auch Veteranen anderer Franchise-Unternehmen zum Entwicklungsteam des neuen BioShock, darunter Call of Duty, Assassin’s Creed und Battlefield. Der frühere BioShock-Entwickler Irrational Games (jetzt Ghost Story Games) und der Creative Director Ken Levine seien nicht an dem Projekt beteiligt, sagte Gilmore.

Nachdem die Nintendo Switch die aktuell führende Konsole mit den meisten Titeln pro Jahr ist, der Erfolg der Konsole nicht abzubrechen droht, kann ich mir es durchaus vorstellen, dass 2K die BioShock-Games neu für die Hybrid-Konsole auflegt. Immerhin sind einige “alte Schinken” neu aufgelegt worden, darunter The Witcher 3 oder Skyrim.

Quelle: Taiwan Ratings Board

