Obwohl es in den kommenden Monaten mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Battlefield 5 (Battlefield V) sehr viel zu „begeistern“ gab, war es auch ein wenig enttäuschend zu erfahren, dass einige Features wie der Battle Royale-Modus und die Fahrzeuganpassung beim Start nicht verfügbar sind.

Als wäre das nicht schlimm genug, wurde jetzt veröffentlicht, dass der neue Koop-Modus, „Combined Arms“, ein weiteres Feature ist, das beim Start nicht verfügbar sein wird. Auf der Battlefield V-Website wird „Combined Arms“ als etwas erwähnt, das „nach dem Start“ kommt, wie es auf Twitter von Battlefield Bulletin zu sehen ist.

An dieser Stelle lohnt es sich zu hinterfragen, warum beim Start so viele wichtige Features des Spiels fehlen werden. Wir wissen bereits, dass das Game nicht so gut läuft, wenn es um Vorbestellungen geht, und so etwas wird diesen Figuren keinen Gefallen tun. Es scheint nicht so, als würden alle fehlenden Features die Spieler für die Veröffentlichung des Spiels begeistern, besonders wenn sie viel mehr aufgeregt sind für einige andere große Games, die in der Weihnachtssaison veröffentlicht werden. Auf der anderen Seite klingt der Spielmodus Combined Arms so, als würde er sowohl für Neulinge als auch für Veteranen ziemlich gut sein, so dass sich das Warten vielleicht lohnt.

Battlefield 5 (Battlefield V) wird am 19. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox veröffentlicht. Ob sich der Kauf zum Release überhaupt lohnt wird sich weisen. Die Open Beta startet Anfang September.