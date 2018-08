Wie auch Call of Duty: Black Ops 4 wird der „große Shooter“ Battlefield 5 (Battlefield V) auf einen Battle-Royale-Modus setzen um den Trend den PUBG und Fortnite gesetzt haben mitzunehmen. Allerdings wird dieser Spiele-Modus nicht von Anfang an dabei sein.

Auch, scheint es nach den Aussagen von Star Wars Battlefront– Community-Manager Ben Walker, so zu sein, als würde DICE den Modus nicht selbst mitentwickeln, sondern an ein anderes Studio übergeben haben. Battlefront stammt ebenfalls als der Feder von DICE, also dürfte an seiner Aussage, welche auf Reddit.com veröffentlicht wurde, etwas dran sein. Nehmen wir ihm beim Wort!

Aktuell ist noch unklar, ob der Battle Royale-Modus (mit Feuerring) überhaupt an ein externes Studio übergeben wurde oder ob ein EA-Studio die Aufgaben übernommen hat. In der Vergangenheit hat EA diese Taktik bei den Multiplayer-Spielen angewendet, also dürfte es „In-House“ vergeben worden sein.

Battlefield 5 startet am 11. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC.