Atemberaubender Trailer verwandelt Breath of the Wild 2-Trailer in ein Nintendo 64-Spiel

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - (C) Nintendo

Als Nintendo auf der diesjährigen E3 eine Fortsetzung von The Legend of Zelda enthüllte, war der “dunklere Ton” sofort zu spüren. Tatsächlich haben wir Majoras Mask-Schwingungen, da im Teaser-Trailer so viel Unheil und Finsternis vorhanden war. Was wäre, wenn Breath of the Wild bereits ein Nintendo 64-Titel gewesen wäre? Ein YouTube-Video gibt dazu Aufschluß.

The Regressor hat ein Video erstellt das den E3-Trailer zur Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017, Nintendo Switch) als Nintendo 64-Titel zeigt. Alle 3D-Elemente wurden in Autodesk Maya 2009 und Adobe Photoshop modelliert, manipuliert, animiert und texturiert.

Die Videobilder werden nativ mit einer Auflösung von 240 x 320 (4: 3) bei 30 Bildern pro Sekunde gerendert, aber absichtlich mit 15 bis 18 Bildern pro Sekunde gerendert und ohne Antialiasing oder Weichzeichnung auf 1920 x 1080 (16: 9) für den Upload vergrößert. Es sollte immer schwarze Balken an den Seiten geben; schwarze Balken oben / unten während der Zwischensequenzen. Die Musik und Soundeffekte wurden von Vince94 übernommen.

The Legend of Zelda bekam mit Ocarina of Time sein erstes 3D-Abenteuer auf dem Nintendo 64 spendiert. Zum Vergleich, hier der “echte” E3-Trailer zu Breath of the Wild 2: