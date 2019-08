Mat Piscatella, Analyst der NPD-Videospielbranche, teilte die fünf meistverkauften Legend of Zelda-Titel aller Zeiten in den USA. Es überrascht nicht, dass Breath of the Wild für den Switch den ersten Platz belegt hat. Laut Piscatella geschah dies „vor einiger Zeit“ und er ist sich nicht sicher, wie er so einen wichtigen Meilenstein verpassen konnte.

Twilight Princess für Wii belegte den zweiten Platz, gefolgt von den Nintendo 64-Versionen von Ocarina of Time und Majora’s Mask auf den Plätzen drei und vier. Auf dem fünften Platz landet Link’s Crossbow Training der Wii-Generation. Wir gehen davon aus, dass das letzte Spiel auf dieser Liste viel dem Plastik-Zapper-Peripheriegerät zu verdanken hat, mit dem es gebündelt wurde, sowie dem erschwinglichen Preis.

Obwohl keine genauen Verkaufszahlen bekannt wurden, stellte Piscatella fest, dass die Wii U-Version von Breath of the Wild nicht einmal die „Top 10“ für sich allein knacken würde.

Was denkst du über diese Liste? Sind das die TOP 5 Zelda-Games die du erwartet hast?

Sag es uns mit deinem Kommentar!