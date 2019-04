Share on Facebook

Laut einem Bericht von Guilherme Rambo von 9to5mac arbeitet Apple an einer Funktion, mit der man sein iPad mit dem Mac koppeln kann, um das iPad in ein sekundäres Mac-Display zu verwandeln. Dieses Feature mit dem Codenamen „Sidecar“ könnte in diesem Herbst mit macOS 10.15 ausgeliefert werden.

Wenn du „Luna Display“ oder „Duet Display“ verwendet hast, bist du mit dem Setup bereits vertraut. Mit diesen Hardware- und Softwarelösungen von Drittanbietern kann man sein iPad in ein externes Display verwandeln. Du kannst dann dein Mac-Display erweitern, Fenster auf dein iPad verschieben und das Tablet wie ein externes Display verwenden.

Und es klingt, als wollte Apple aus diesen Setups eine native Funktion machen. Apple möchte diese Funktion so weit wie möglich vereinfachen. Laut 9to5mac kannst du über die grüne Standardschaltfläche „Maximieren“ in der Ecke jedes Fensters darauf zugreifen. Über einen Button kann man das Fenster an ein iPad senden.

Standardmäßig werden Apps auf dem iPad maximiert und als Vollbildfenster angezeigt. Möglicherweise kann man die Anzeige auf mehrere macOS-Apps aufteilen. Allerdings ist das noch Spekulation.

Grafikdesigner werden diese Funktion lieben, da sie den Apple Pencil verwenden können. Natürlich ergeben sich dafür noch viele andere Beispiele, vor allem bei Präsentationen sehr praktisch!

9to5mac sagt schließlich, dass Apple auch an Windows-ähnlichen Verknüpfungen für die Größenänderung arbeitet. Man kann dann ein Fenster zur Seite des Bildschirms ziehen, um es beispielsweise auf die Hälfte des Bildschirms zu verkleinern.