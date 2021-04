Animal Crossing: New Horizons – Die Highlights im April 2021

Welche Fische, Insekten und Meerestiere kann man im April 2021 in Animal Crossing: New Horizons fangen? - (C) Nintendo

Animal Crossing: New Horizons ist seit seinem Release am 20. März 2020 durchwegs eines der beliebtesten Spiele der Welt. Die Art und Weise, wie das Spiel die Echtzeit nutzt, um Inhalte ein- und auszuschalten, bedeutet, dass sich die Fans jeden Monat auf etwas „Neues“ freuen können, und der April 2021 ist keine Ausnahme. Nintendo hat einen neuen Trailer veröffentlicht, um Animal Crossing: New Horizons-Spieler einen Einblick in das zu geben, was sie diesen Monat im Spiel erwarten können.

Eine der größten Änderungen, die Animal Crossing: New Horizons-Spieler im April 2021 auf ihrer Insel bemerken werden, ist das Hinzufügen von Kirschblütenbäumen. Bis zum 10. April sehen Spieler auf ihrer ganzen Insel Kirschblütenbäume, die wiederum Kirschblütenblätter hervorbringen, die mit einem Netz vom Himmel gepflückt werden können. Diese Blütenblätter können in DIY-Rezepten verwendet werden, sodass jeder, der seine Möbelkollektion Animal Crossing: New Horizons vollständig vervollständigen möchte, auf jeden Fall welche sammeln möchte.

Kirschblüten waren letztes Jahr in Animal Crossing: New Horizons, aber im April 2021 wird es auch einige neue Inhalte geben, die die Fans sammeln können. Bis zum 30. April haben Spieler die Möglichkeit, Prom-Artikel für ihre Insel zu sammeln. Prom-Möbel können über Nook Shopping erworben werden. Die Spieler können sich auch für diesen Anlass anziehen, indem sie im April Prom-Outfits im Able Sisters-Shop kaufen. Seht dazu mehr im folgenden „Erklär-Video“ von Nintendo.

Animal Crossing: New Horizons – Neuer Monat, neue Fische, Käfer und Meerestiere

Ein neuer Monat in Animal Crossing: New Horizons bedeutet auch, dass neue Fische, Käfer und Meerestiere ins Spiel gekommen sind. Spieler werden jetzt Guppy im Fluss ihrer Insel finden und Motten, die nachts herumflattern.

Letztes Jahr zu dieser Zeit hatte Animal Crossing: New Horizons nicht einmal Meerestiere zum Sammeln, aber jetzt gibt es viel, was Spieler im Ozean um ihre Insel finden können. Der April 2021 bedeutet für Animal Crossing: New Horizons-Spieler das sie für einige Seeananas Tiefseetauchen gehen können, sodass die Spieler eine großartige Gelegenheit haben, ihre Sammlung von Meerestieren weiter zu vervollständigen.

Im Moment kann die monatliche Rotation neuer Meerestiere, Fische und Käfer alles sein, worauf sich Fans der Lebenssimulation freuen können. Nintendo hat keine weiteren großen Updates für das Spiel angekündigt. Nach den großen Erfolg des Nintendo Switch-Spiels ist es unwahrscheinlich, dass gar nichts Großes mehr angekündigt wird.

Alle Fische, Insekten und Meerestiere, die man im April fangen kann

April in Animal Crossing: New Horizons – Diese Insekten gibt es

Kolibrifalter

Fundort: Flattert herum

Monat: April bis August

Uhrzeit: 04:00 Uhr bis 19 Uhr

Wert: 300 Sternis

Agrias-Falter

Fundort: Flattert herum

Monat: April bis September

Uhrzeit: 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Wert: 3.000 Sternis

Troides brookiana

Fundort: Flattert herum

Monat: Dezember bis Februar und April bis September

Uhrzeit: 08:00 bis 17:00 Uhr

Wert: 2.500 Sternis

Atlasspinner

Fundort: An Bäumen

Monat: April bis September

Uhrzeit: 19:00 Uhr bis 04:00 Uhr

Wert: 3.000 Sternis

Regenbogenfalter

Fundort: Flattert herum

Monat: April bis September

Uhrzeit: 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Wert: 2.500 Sternis

Nasenschrecke

Fundort: Am Boden

Monat: April bis November

Uhrzeit: 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Wert: 200 Sternis

Königslibelle

Fundort: Fliegt umher

Monat: April bis Oktober

Uhrzeit: 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Wert: 230 Sternis

Riesenwanze

Fundort: In Flüssen und Teichen

Monat: April bis September

Uhrzeit: 19:00 Uhr bis 08:00 Uhr

Wert: 2.000 Sternis

Prachtkäfer

Fundort: Auf Baumstümpfen

Monat: April bis August

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 2.400 Sternis

Floh

Fundort: Auf NPCs

Monat: April bis November

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 70 Sternis

Kohlweißling

Fundort: Flattert herum

Monat: September bis Juni

Uhrzeit: 04:00 Uhr bis 19 Uhr

Wert: 160 Sternis

Zitronenfalter

Fundort: Flattert herum

Monat: März bis Juni und September bis Oktober

Uhrzeit: 04:00 bis 19 Uhr

Wert: 160 Sternis

Schwalbenschwanz

Fundort: Flattert herum

Monat: März bis September

Uhrzeit: 04:00 Uhr bis 19 Uhr

Wert: 240 Sternis

Ritterfalter

Fundort: Flattert herum

Monat: März bis Juni

Uhrzeit: 04:00 Uhr bis 19 Uhr

Wert: 2.500 Sternis

Gottesanbeterin

Fundort: Auf Blumen

Monat: März bis November

Uhrzeit: 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Wert: 430 Sternis

Orchideenmantis

Fundort: Auf weißen Blumen

Monat: März bis November

Uhrzeit: 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Wert: 2.400 Sternis

Honigbiene

Fundort: Fliegt herum

Monat: März bis Juli

Uhrzeit: 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Wert: 200 Sternis

Stinkwanze

Fundort: Auf Blumen

Monat: März bis Oktober

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 120 Sternis

Gesichtswanze

Fundort: Auf Blumen

Monat: März bis Oktober

Uhrzeit: 19:00 Uhr bis 08:00 Uhr

Wert: 1.000 Sternis

Marienkäfer

Fundort: Auf Blumen

Monat: März bis Juni und im Oktober

Uhrzeit: 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Wert: 200 Sternis

Sandlaufkäfer

Fundort: Am Boden

Monat: Februar bis Oktober

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 1.500 Sternis

Maulwurfsgrille

Fundort: Grabt dort, wo ihr lautes Zirpen hört

Monat: November bis Mai

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 500 Sternis

Hundertfüßer

Fundort: Krabbelt heraus, wenn ihr Felsen anstoßt

Monat: September bis Juni

Uhrzeit: 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Wert: 300 Sternis

Vogelspinne

Fundort: Am Boden

Monat: November bis April

Uhrzeit: 19:00 Uhr bis 04:00 Uhr

Wert: 8.000 Sternis

April in Animal Crossing: New Horizons – Diese Fische gibt es

Killifisch

Fundort: Teich

Größe: Winzig

Monat: April bis August

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 300 Sternis

Flusskrebs

Fundort: Teich

Größe: Mittel

Monat: April bis September

Uhrzeit: 16:00 Uhr bis 09:00 Uhr

Wert: 200 Sternis

Schnappschildkröte

Fundort: Fluss

Größe: Sehr groß

Monat: April bis Oktober

Uhrzeit: 21:00 Uhr bis 04:00 Uhr

Wert: 5.000 Sternis

Guppy

Fundort: Fluss

Größe: Winzig

Monat: April bis November

Uhrzeit: 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Wert: 1.300 Sternis

Neonsalmler

Fundort: Fluss

Größe: Winzig

Monat: April bis November

Uhrzeit: 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Wert: 500 Sternis

Seepferdchen

Fundort: Meer

Größe: Winzig

Monat: April bis November

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 1.100 Sternis

Anemonenfisch

Fundort: Meer

Größe: Winzig

Monat: April bis September

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 650 Sternis

Paletten-Doktorfisch

Fundort: Meer

Größe: Klein

Monat: April bis September

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 1.000 Sternis

Falterfisch

Fundort: Meer

Größe: Klein

Monat: April bis September

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 1.000 Sternis

Rotfeuerfisch

Fundort: Meer

Größe: Mittel

Monat: April bis November

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 500 Sternis

Kaulquappe

Fundort: Teich

Größe: Winzig

Monat: März bis Juli

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 100 Sternis

Bachschmerle

Fundort: Fluss

Größe: Klein

Monat: März bis Mai

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 400 Sternis

Masulachs

Fundort: Flussquelle und Wasserfall

Größe: Mittel

Monat: März bis Juni und September bis November

Uhrzeit: 16:00 Uhr bis 09:00 Uhr

Wert: 1.000 Sternis

Saibling

Fundort: Flussquelle und Wasserfall

Größe: Mittel

Monat: März bis Juni und September bis November

Uhrzeit: 16:00 Uhr bis 09:00 Uhr

Wert: 3.800 Sternis

Goldforelle

Fundort: Flussquelle und Wasserfall

Größe: Groß

Monat: März bis Mai und September bis November

Uhrzeit: 16:00 Uhr bis 09:00 Uhr

Wert: 15.000 Sternis

Schnabelbarsch

Fundort: Meer

Größe: Mittel

Monat: März bis November

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 5.000 Sternis

Kalmar

Fundort: Meer

Größe: Mittel

Monat: Dezember bis August

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 500 Sternis

Riemenfisch

Fundort: Meer

Größe: Riesig

Monat: Dezember bis Mai

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 9.000 Sternis

Kliesche

Fundort: Meer

Größe: Mittel

Monat: Oktober bis April

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 300 Sternis

Thunfisch

Fundort: Steg

Größe: Riesig

Monat: November bis April

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 7.000 Sternis

Marlin

Fundort: Steg

Größe: Riesig

Monat: November bis April und Juli bis September

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 10.000 Sternis

April in Animal Crossing: New Horizons – Diese Meerestiere gibt es

Hummer

Größe: Groß

Monat: April bis Juni und Dezember bis Januar

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 4.500 Sternis

Seeananas

Größe: Groß

Monat: April bis August

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 1.500 Sternis

Turbanschnecke

Größe: Mittel

Monat: März bis Mai und September bis Dezember

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 1.000 Sternis

Perlboot

Größe: Groß

Monat: März bis Juni und September bis November

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 1.800 Sternis

Regenschirm-Oktopus

Größe: Mittel

Monat: März bis Mai und September bis November

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 6.000 Sternis

Leuchtkalmar

Größe: Klein

Monat: März bis Juni

Uhrzeit: 21:00 Uhr bis 04:00 Uhr

Wert: 1.400 Sternis

Riesenkrabbe

Größe: Groß

Monat: März bis April

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 12.000 Sternis

Wakame-Alge

Größe: Groß

Monat: Oktober bis Juli

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 600 Sternis

Seegurke

Größe: Groß

Monat: November bis April

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 500 Sternis

Pazifik-Taschenkrebs

Größe: Groß

Monat: November bis Mai

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 1.900 Sternis

Schneekrabbe

Größe: Groß

Monat: November bis April

Uhrzeit: Den ganzen Tag über

Wert: 6.000 Sternis

Diese Fische, Insekten und Meerestiere gab es im März in Animal Crossing: New Horizons.

Animal Crossing: New Horizons ist für die Nintendo Switch erhältlich.