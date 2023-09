Alle bekannten Leaks zu “DOOM Year Zero”

Viele Leaks und viele Fragen. Was davon wird sich als Wahr herausstellen?

Eine der interessanteren Informationen, die aus dem massiven Xbox-Leak hervorgegangen sind, der angeblich aufgrund eines Einreichungsfehlers passierte, ist die Existenz eines neuen Spiels in das Doom-Franchise. Der Neustart der Serie im Jahr 2016 und sein Nachfolger Doom Eternal wurden von Fans und Kritikern gut aufgenommen, viele von ihnen werden neugierig sein, was tatsächlich über den nächsten Eintrag in die Serie bekannt ist.

Das nächste Spiel in das Doom-Franchise hat einen hohen Ruf zu verteidigen und ist möglicherweise ein Ass im Ärmel von Microsoft. Der Leak mag für Xbox unerwünscht sein, aber für Doom-Fans ist es aufregende Neuigkeiten. Mit all dem gesagt, stammt die Information aus internen Unternehmensdokumenten aus dem Jahr 2022, daher könnte sie möglicherweise nicht korrekt sein. Aber hier eine Zusammenfassung aller Leaks zu Doom Year Zero.

Der wichtigste der Leaks: Der Titel ist Doom Year Zero

Der Titel des nächsten Doom-Spiels ist laut den Leaks Doom Year Zero. Der Titel könnte sich zu einem bestimmten Zeitpunkt geändert haben, aber es scheint, dass Xbox sich auf den Namen festgelegt hat. Dies verrät nicht viel über das Spiel selbst, aber es ist wahrscheinlich eine sichere Vermutung, dass es eine direkte Fortsetzung von Doom Eternal sein wird.

Der Name Year Zero könnte einen Handlungspunkt repräsentieren. Vielleicht wird der Slayer in einer weit entfernten Zukunft geweckt, in der Year Zero das Jahr bezeichnet, in dem die Tore der Hölle geöffnet werden, nachdem eine göttliche Uhr oder ein Zähler abgelaufen ist. In früheren Doom-Spielen wurden dämonische Invasionen von Menschen initiiert, daher könnte Year Zero von menschlicher Seite aus uninitiiert sein. Dies ist reine Spekulation; Year Zero könnte alles bedeuten.

Veröffentlichungsfenster für Doom Year Zero

Doom Year Zero hat kein Veröffentlichungsdatum, aber es ist möglich, eine educated guess über sein Veröffentlichungsfenster zu machen. Laut den geleakten Xbox-Dokumenten ist eine Veröffentlichung etwa zwei Jahre nach Starfield geplant. Ob die Verspätung von Starfield das Veröffentlichungsdatum beeinflusst, ist schwer zu sagen, aber es könnte irgendwann im Jahr 2024 fertig sein, da Starfield ursprünglich für Ende 2022 geplant war.

Verzögerungen in der Entwicklung von Doom Year Zero können auch trotz Leaks nicht ausgeschlossen werden. Es könnte erst 2025 oder vielleicht sogar später erscheinen, daher sollten Fans geduldig sein. Die einzigen anderen großen Spiele, die Xbox vor Doom Year Zero geplant hat, sind angeblich Oblivion Remastered und Indiana Jones. Die Oblivion-Neuauflage wurde noch nicht offiziell angekündigt, und Indiana Jones hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber 2025 könnte eine sichere Vermutung sein.

Zwei Jahre DLC für Doom Year Zero

Es scheint, dass Doom Year Zero, sofern sich die Pläne nicht geändert haben, über 2 Jahre hinweg DLC erhalten wird. Ein DLC wird im gleichen Geschäftsjahr wie das Spiel erscheinen, während der andere für das folgende Jahr geplant ist. Wenn der DLC dem DLC “The Ancient Gods” von Doom Eternal ähnlich ist, könnte es sich um eine zweite Kampagne handeln, die in 2 Teile aufgeteilt ist und die blutige Reise des Slayers fortsetzt.

Der Neustart von Doom im Jahr 2016 hatte keinen DLC, daher kann hieraus kein Muster abgeleitet werden. Der DLC Year Zero könnte zwei völlig separate Kampagnen sein. Wieder einmal kann man nur spekulieren, aber es ist schön zu wissen, dass Doom Year Zero durch neuen Inhalt unterstützt wird.

Plattformen für DOOM Year Zero

Es ist zu diesem Zeitpunkt ist auch anhand der Leaks nicht bekannt, auf welchen Plattformen Doom Year Zero veröffentlicht wird, aber mindestens auf PC und Xbox wird es wahrscheinlich erscheinen. Eine Version für die PlayStation 5 ist nicht ausgeschlossen, aber angesichts des Mangels an exklusiven First-Party-Spielen von Xbox in naher Zukunft scheint dies unwahrscheinlich. Es könnte sich um eine zeitlich begrenzte Exklusivität handeln, wenn es nicht komplett exklusiv für Xbox-Plattformen ist.

Es ist unbekannt, ob Year Zero ein Day-One-Game-Pass-Titel sein wird. Es könnte sein, aber es gibt keine Beweise dafür, abgesehen von der offensichtlichen Absicht von Xbox, mehr Spieler für den Service zu gewinnen. Ein Switch-Port von Doom Year Zero scheint ebenfalls unwahrscheinlich, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Nintendo angeblich kurz davor ist, eine neue Konsole zu veröffentlichen.

Doom Year Zero befindet sich angeblich in der Entwicklung.